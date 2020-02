Kim Clijsters heeft haar rentree op de tennisbaan maandag niet kunnen opluisteren met een overwinning. De viervoudig Grand Slam-winnares verloor in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai van Garbiñe Muguruza, al bood ze de Spaanse uitstekend partij.

De 36-jarige Clijsters ging na een absentie van ruim zeven jaar met 6-2 en 7-6 (6) onderuit tegen de nummer zestien van de wereld. De Belgische liet vooral in de tweede set vechtlust en goed tennis zien.

Clijsters kondigde in september vorig jaar aan terug te keren als toptennisster. Ze won tussen 2001 en 2010 vier Grand Slam-toernooien - drie keer de US Open en eenmaal de Australian Open - en was de nummer één van de wereld.

De Vlaamse wilde aanvankelijk in januari al haar rentree maken, maar vanwege een blessure aan haar knie moest ze onder meer de Australian Open aan zich voorbij laten gaan.

Het is de tweede keer dat Clijsters, moeder van drie kinderen, een comeback maakt. In 2009 maakte ze na twee jaar absentie ook al eens haar rentree en dat leidde tot winst van de US Open in datzelfde jaar én in 2010. Begin 2011 voegde ze daar een Australian Open-titel aan toe.

Kim Clijsters in actie tijdens haar partij tegen Garbiñe Muguruza in Dubai. (Foto: Getty Images)

Clijsters zou eigenlijk tegen Bertens spelen

In Dubai zou Clijsters aanvankelijk tegen Kiki Bertens spelen, maar de Nederlandse nummer acht van de wereld trok zich zondag terug. Het hardcourttoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten past niet meer in haar programma.

Met de 26-jarige Muguruza trof Clijsters alsnog een sterke tegenstandster; de voormalige nummer één van de wereld en winnares van Roland Garros (in 2016) en Wimbledon (2017) is helemaal terug na een wat mindere periode en stond vorige maand nog in de finale van de Australian Open.

Clijsters begon de partij door direct haar service in te leveren - ze noteerde relatief veel dubbele fouten - en bij een 4-2-achterstand deed ze dat nog een keer. Ze was zelf af en toe nog dicht bij een break, maar slaagde er niet in setverlies nog af te wenden.

De Belgische gaf zich echter niet zomaar gewonnen en toonde enorme strijdlust in set twee. Muguruza nam weliswaar direct een break voorsprong, maar de Spaanse kreeg de overwinning allesbehalve cadeau. Een derde set leek zelfs in de maak, maar dat voorkwam Muguruza in de tiebreak ternauwernood.