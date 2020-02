"Kim gaat het nog veel speelsters moeilijk maken", voorspelt Muguruza na haar overwinning op de viervoudig Grand Slam-winnares. "Of ik verbaasd ben over haar niveau? Nee hoor, als je zoveel gewonnen hebt, verleer je het tennis niet opeens. Dit was ook voor mij een speciale wedstrijd. Ik vond het mooi om als eerste tegen haar te mogen spelen. Het was vooral zaak om kalm te blijven."