Kiki Bertens begrijpt niet hoe ze haar titel in Sint-Petersburg heeft kunnen prolongeren. De Wateringse, die na het beslissende punt in tranen uitbarstte, boekte zondag in de Russische stad de tiende toernooizege in haar carrière.

"Ik ben ongelooflijk blij", jubelde de geëmotioneerde Bertens op de baan na haar overwinning in de finale. "Het was een zware week, nadat ik vorig weekend nog meedeed aan de Fed Cup."

Eerder in het toernooi moest de nummer acht van de wereld afrekenen met drie Russinnen. Ze versloeg achtereenvolgens thuisspeelsters Veronika Kudermetova, Anastasia Potapova en Ekaterina Alexandrova.

"Ik heb geen idee hoe het me is gelukt om al die partijen te winnen. Ik heb hier drie Russinnen verslagen", zei ze tegen het publiek. "Gelukkig konden jullie in de finale wel voor mij juichen."

In de finale had Bertens namelijk geen last van het thuispubliek, want daarin trof ze met Elena Rybakina een speelster uit Kazachstan. Ze versloeg de mondiale nummer 25 eenvoudig met 6-1 en 6-3.

Kiki Bertens veroverde haar eerste titel sinds mei vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

'Heb het mijn team deze week zwaar gemaakt'

Vorige week was de Zuid-Hollandse enorm aangeslagen na de nederlaag van het Nederlands Fed Cup-team in de thriller tegen Wit-Rusland. Ook deze week had ze het niet altijd even makkelijk.

"Ik heb het mijn team deze week zwaar gemaakt om naar me te kijken", erkende ze. "Mijn team heeft meer in mij geloofd dan ik in mezelf."

Bertens boekte in Sint-Petersburg haar eerste toernooizege sinds haar fraaie overwinning in Madrid in mei vorig jaar. Dankzij haar titel handhaaft ze zich maandag op de achtste plaats van de wereldranglijst.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis meldde zich eerder op de dag af voor het toernooi van Dubai. Ze zou daar komende week in actie komen tegen Kim Clijsters, die in de Verenigde Arabische Emiraten haar rentree in het toptennis maakt.