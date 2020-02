Gaël Monfils heeft zondag voor het tweede jaar op rij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam geschreven. De Fransman rekende in de finale in twee sets af met Félix Auger-Aliassime: 6-2 en 6-4.

De 33-jarige Monfils stond al voor de derde keer in de finale in Ahoy. Vorig jaar pakte hij de titel ten koste van Stanislas Wawrinka en in 2016 moest hij zijn meerdere erkennen in Martin Klizan.

De pas negentienjarige Auger-Aliassime was de jongste finalist ooit bij het indoortoernooi in Zuid-Holland. Hij nam het record over van Roger Federer door in de halve finale Pablo Carreño Busta te verslaan. Federer was vier dagen ouder dan Auger-Aliassime toen hij in 2001 de eindstrijd haalde.

Monfils, die in de halve finales afrekende met Filip Krajinovic, had in de eindstrijd een kleine anderhalf uur de tijd nodig om zijn Canadese opponent te verslaan.

Toptalent Félix Auger-Aliassime moest in de finale in Rotterdam zijn meerdere erkennen in Gaël Monfils. (Foto: Pro Shots)

Auger-Aliassime komt te laat op gang

Auger-Aliassime, die op weg naar de finale slechts één set inleverde, had aanvankelijk weinig in te brengen tegen Monfils. De mondiale nummer 21 verloor de eerste set met 6-3 en kwam ook in de tweede set op een 5-2-achterstand.

Uitgerekend in de game dat Monfils mocht serveren voor toernooiwinst, vond Auger-Aliassime een tweede adem. Het jonge toptalent werkte vier wedstrijdpunten weg, sloeg zelf toe op het eerste breakpoint dat hij kreeg en kwam terug tot 5-4.

Toen Monfils voor de tweede keer mocht serveren voor de eindzege maakte hij het wél af. Hij benutte zijn vijfde wedstrijdpunt en schreef zo voor de tweede keer in zijn loopbaan het ABN AMRO-toernooi op zijn naam.