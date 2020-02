Kim Clijsters voelt dat er nog werk aan de winkel is in aanloop naar haar rentree in het internationale toptennis. De 36-jarige Belgische maakt komende week bij het WTA-toernooi van Dubai na ruim zeven jaar haar comeback.

"Ik sta hier met gemengde gevoelens", zegt de viervoudig Grand Slam-winnares tegen Sporza. "Bepaalde dingen voelden meteen weer natuurlijk aan, maar aan andere dingen moest ik toch weer wat wennen. Er zijn ook veel nieuwe gezichten, meisjes die ik niet ken."

"Ik had geen betere locatie kunnen kiezen om er weer aan te beginnen dan hier. Ik heb het gevoel dat ik hier nog elke dag kleine stappen vooruit gezet heb. Dat is ook het doel de komende maanden: dat blijven doen. En dan wil ik kijken hoe ver ik kom."

Clijsters speelt maandag of dinsdag haar eerste wedstrijd in Dubai, waarin de Spaanse Garbiñe Muguruza de tegenstander is. Aanvankelijk zou ze Kiki Bertens treffen, maar de Wateringse meldde zich zondag af, omdat het WTA-toernooi van Sint-Petersburg te kort voor het toernooi in het emiraat zit. In de Russische stad staat Bertens zondag in de finale.

Kim Clijsters werkte de afgelopen weken aan haar rentree. (Foto: Getty Images)

'Al dat gedoe hoeft voor mij niet'

Clijsters weet dat ze veel offers moet brengen nu ze op 36-jarige leeftijd weer op de tennisbaan staat. "Mijn zoontje Jack zei toen ik vertrok: 'Mama, ik hoop dat je snel verliest, want dan ben je snel weer thuis.' Dat is wel grappig."

De terugkeer van de Belgische trekt veel aandacht van de wereldpers, terwijl Clijsters zelf liever in de schaduw staat. "Soms denk ik: al dat gedoe hoeft voor mij niet. Maar ik probeer er professioneel mee om te gaan. Ik sta een paar uur per dag op de baan en dat is het leukste. De rest neem ik erbij."

Clijsters merkte tijdens de trainingen dat de leeftijd vat op haar spel heeft gekregen. Mede daarom liet ze de Australian Open nog schieten. "Wat op training goed gaat, is het zuiver raken van de bal. De kracht is er. Maar wat ik de voorbije weken al gemerkt heb, is dat het anticiperen wat weg is. Ik zie de bal wel vertrekken, maar ik reageer te laat. Vroeger ging dat allemaal vanzelf, zonder nadenken", zegt ze.

"Ik voel dat dat al beter wordt, maar het moet nog beter. Ik wil nog vooruit, maar zal geduldig moeten zijn. Ik zoek opnieuw naar het vrije gevoel waarmee ik vroeger stond te tennissen. Elke match zal dat beter worden. Ik mis nu vooral wedstrijdritme, daarom ben ik iets vroeger begonnen. Ik moet ook weer leren omgaan met druk en stress."

Kim Clijsters met haar begeleidingsteam. (Foto: Getty Images)