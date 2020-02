Kiki Bertens heeft zich zondag afgemeld voor het WTA-toernooi van Dubai en speelt daardoor niet tegen Kim Clijsters, die in het emiraat na ruim zeven jaar haar rentree maakt in het internationale toptennis.

Het WTA-toernooi van Dubai past niet meer in het schema van Bertens, omdat ze zondag in de finale van het WTA-toernooi van het Russische Sint-Petersburg staat. In de eindstrijd, waarin de Wateringse haar titel verdedigt, treft ze de Kazachse Elena Rybakina.

Het toernooi in Dubai begint maandag en duurt tot en met zaterdag. Bertens was via loting gekoppeld aan de Belgische Clijsters, die voor het eerst sinds 2012 aan een toernooi in het internationale toptennis deelneemt.

Garbiñe Muguruza is nu de nieuwe tegenstander van Clijsters in de eerste ronde in Dubai, waar ze dankzij een wildcard op de baan mag verschijnen. De 26-jarige Spaanse bereikt einde januari nog de finale van de Australian Open en won in het verleden twee Grand Slams.

Clijsters won in haar carrière vier Grand Slams, voordat ze in 2012 stopte. De moeder van drie kinderen maakte eind vorig jaar bekend dat ze wilde terugkeren op het hoogste niveau. Door blessures moest ze deelname aan onder meer de Australian Open afzeggen.