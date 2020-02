Félix Auger-Aliassime heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het Canadese toptalent was zaterdag in twee sets te sterk voor Pablo Carreño Busta: 7-6 (2), 6-4.

De pas negentienjarige Auger-Aliassime is daarmee de jongste finalist ooit op het indoortoernooi in Rotterdam. Hij neemt het record over van Roger Federer, die vier dagen ouder was toen hij in 2001 de eindstrijd haalde (en verloor van Nicolas Escudé).

Auger-Aliassime speelt zondag in de finale in Ahoy tegen Filip Krajinovic of titelverdediger Gaël Monfils. De Serviër en de Fransman staan later zaterdag tegenover elkaar.

Auger-Aliassime gaat zondag op jacht naar zijn eerste ATP-titel. Vorig jaar schopte de huidige nummer 21 van de wereld het drie keer tot een finale, maar zowel in Rio de Janeiro, Lyon als Stuttgart greep hij uiteindelijk naast de eindzege.

Op weg naar de finale leverde de ongeplaatste Canadese tiener slechts één set in. Nadat hij in de eerste ronde zijn handen vol had aan de Duitser Jan-Lennard Struff, werden Grigor Dimitrov, Aljaz Bedene en in de halve finale ook Carreño Busta in straight sets verslagen.

Veel publiekstrekkers in Rotterdam werden al in een vroeg stadium uitgeschakeld. Daniil Medvedev (1), Stéfanos Tsitsipás (2) en David Goffin (4) moesten allemaal al voor de derde ronde naar huis. De Nederlandse troeven Robin Haase en Tallon Griekspoor sneuvelden in de eerste ronde.