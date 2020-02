Kim Clijsters speelt bij haar eerste WTA-wedstrijd in acht jaar tegen Kiki Bertens. Dat heeft de loting van het toernooi in Dubai zaterdag uitgewezen.

Het WTA-toernooi van Dubai begint maandag. De 36-jarige Clijsters kreeg een wildcard voor het sterk bezette evenement.

Bertens is als nummer acht van de wereld als zesde geplaatst in Dubai. Ook de topspeelsters Simona Halep, Karoliná Plísková, Elina Svitolina, Belinda Bencic en Sofia Kenin spelen mee in het emiraat.

Clijsters won in haar carrière vier Grand Slams, voordat ze in 2012 stopte. De moeder van drie kinderen maakte eind vorig jaar bekend dat ze wilde terugkeren op het hoogste niveau. Door blessures moest ze deelname aan onder meer de Australian Open afzeggen.

Bertens en Clijsters stonden nooit eerder tegenover elkaar. Momenteel is de Nederlandse actief op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg, waar ze zaterdag in de halve finales tegen Ekaterina Alexandrova speelt.