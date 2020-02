Kiki Bertens heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. De Nederlandse titelverdediger won moeizaam in twee sets van het Russische talent Anastasia Potapova: 6-4 en 7-6 (3).

Bertens haalde tegen de nummer 101 van de wereld niet echt een constant niveau. Ze wisselde telkens mooie punten af met onnodige fouten, maar liet wel zien over voldoende veerkracht te beschikken.

De Wateringse, zelf de nummer acht van de wereld en als tweede geplaatst in Sint-Petersburg, kwam in de tweede set terug van een 2-5-achterstand en maakte het in de tiebreak gedecideerd af. Ze sloeg daarin aan het einde onder meer na een lange rally een fraaie dropshot.

Bertens was donderdag het toernooi begonnen met een overtuigende zege op Potapova's landgenote Veronika Kudermetova en neemt het zaterdag in de halve finales opnieuw op tegen een Russische, Ekaterina Alexandrova.

Alexandrova profiteert van opgave Kvitová

Alexandrova, de nummer 28 van de wereld, profiteerde eerder op vrijdag van een opgave al voor de wedstrijd van de als derde geplaatste Tsjechische Petra Kvitová, die al de hele week kampte met griep.

De andere halve finale gaat zaterdag tussen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 21 van de wereld en als zesde geplaatst, en de Kazakse Elena Rybakina, de nummer 25 van de wereld en als achtste geplaatst.

Sakkari was in de kwartfinales in drie sets te sterk voor de als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic (2-6, 6-4 en 6-3) en Rybakina ook in drie sets voor de Française Océane Dodin (6-7 (5), 7-5 en 6-2).

Bertens veroverde vorig jaar de titel in Sint-Petersburg door een overwinning in de finale op de Kroatische Donna Vekic. Ze staat vooralsnog op negen eindzeges op de WTA Tour, met de titel in Madrid vorig jaar als hoogtepunt.