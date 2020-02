Gaël Monfils blijft in de race voor titelprolongatie op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Fransman won in de kwartfinales in twee sets van de Engelsman Daniel Evans: 7-6 (5) en 6-2.

Monfils veroverde vorig jaar de titel in Ahoy door een zege in de finale op de Zwitser Stan Wawrinka. Hij is als nummer drie de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit.

De nummer negen van de wereld neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de Serviër Filip Krajinovic, die de als zevende geplaatste Rus Andrey Rublev met 7-6 (2) en 6-4 versloeg.

Naast Monfils en Krajinovic plaatsten ook de Spanjaard Pablo Carreño Busta (7-5, 3-6 en 7-6 (6) tegen de Italiaan Jannik Sinner) en de Canadees Félix Auger-Aliassime (6-4 en 7-6 (6) tegen de Sloveen Aljaz Bedene) zich voor de halve finales.

Carreño Busta (ATP-30) en Auger-Aliassime (ATP-21) treffen elkaar eveneens op zaterdag in de halve finales. Beiden stonden nog nooit eerder bij de laatste vier in Rotterdam.

Het ABN AMRO-toernooi verloor deze week al meteen bijna al haar toppers. Zo werden de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev en de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas al in een voortijdig stadium uitgeschakeld.