Pablo Carreño Busta heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Spanjaard won na een thriller in drie sets van de Italiaan Jannik Sinner: 7-5, 3-6 en 7-6 (6).

Carreño Busta maakte het zichzelf nog wel onnodig moeilijk tegen Sinner. Hij verspeelde in de derde set een break voorsprong bij 5-3, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij in de beslissende tiebreak.

In de halve finales neemt Carreño Busta, halvefinalist op de US Open in 2017, het zaterdag op tegen de winnaar van de partij tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Sloveen Aljaz Bedene.

De overige kwartfinales worden allemaal later op de dag afgewerkt, met naast Auger-Aliassime-Bedene ook nog de Fransman Gaël Monfils tegen de Engelsman Daniel Evans en de Rus Andrey Rublev tegen de Serviër Filip Krajinovic.

Titelverdediger Monfils is als nummer drie de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit. De Russische nummer één Daniil Medvedev en de Griekse nummer twee Stéfanos Tsitsipás werden in een vroegtijdig stadium al uitgeschakeld.

De twee Nederlandse troeven dit jaar, Robin Haase en Tallon Griekspoor, strandden beiden al in de eerste ronde. De spelers uit ons land spelen al jaren een bijrol in Ahoy. De laatste Nederlandse finalist was Raemon Sluiter in 2003.