Roger Federer speelt dit jaar slechts één graveltoernooi. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar komt alleen op Roland Garros in actie en laat de andere toernooien schieten.

De verwachting was dat Federer ook de ATP-toernooien in Madrid en Rome zou spelen, maar zijn manager Tony Godsick weerspreekt dat vrijdag tegenover persbureau Reuters. "Hij is alleen van plan om op Roland Garros te spelen, er staan geen andere graveltoernooien op zijn programma."

De 38-jarige Zwitser speelt de laatste jaren al weinig toernooien en in het bijzonder graveltoernooien. Hij hoopt daardoor langer fit te blijven.

Federer liet bovendien al vaker weten in de nadagen van zijn carrière vooral te willen genieten en zich niet druk te maken om zijn ranking. Zo speelde hij vorige week in Kaapstad een benefietwedstrijd tegen Rafael Nadal voor een recordaantal van 48.000 toeschouwers.

In 2017 en 2018 sloeg Federer zelfs het hele gravelseizoen over. Vorig jaar speelde hij in de aanloop naar Roland Garros twee toernooien op het gemalen baksteen, waarna hij op de Franse Grand Slam in de halve finales moest buigen voor Nadal.

Roger Federer won Roland Garros alleen in 2009. (Foto: Getty Images)

Federer gelooft dat hij Grand Slam nog altijd kan winnen

Nu zijn ranking van minder belang is, is het winnen van een Grand Slam-toernooi een van de grote doelen van de routinier. Bij zijn laatste zeven Grand Slam-toernooien greep hij naast de titel.

"Ik geloof nog steeds dat ik een Grand Slam kan winnen", zei Federer nadat hij vorige maand in de halve finales van de Australian Open verloor van Novak Djokovic. "Mijn spel van vorig jaar geeft me het gevoel dat ik daar nog steeds toe in staat ben."

Roland Garros begint dit jaar op 24 mei en Federer zal in aanloop daarnaartoe bijna twee maanden vrij nemen. Zijn laatste toernooi voor het tweede Grand Slam-toernooi van dit jaar wordt de Miami Masters, die op 25 maart begint.

Over anderhalve week verdedigt Federer zijn titel op het ATP-toernooi van Dubai, begin maart speelt hij vervolgens in Indian Wells.