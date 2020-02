Het ABN AMRO World Tennis Tournament is donderdag met David Goffin opnieuw een geplaatste speler kwijtgeraakt. De Belg verloor in de tweede ronde van het Italiaanse talent Jannik Sinner.

Goffin, de nummer tien van de wereldranglijst, was in Ahoy als vierde geplaatst. De pas achttienjarige Sinner was hem in twee sets de baas: 7-6 (7) en 7-5.

Goffin was een ronde eerder nog te sterk voor Robin Haase, terwijl Sinner een walk-over had in de openingsronde. Zijn tegenstander Radu Albot meldde zich af, waarna er geen enkele speler te vinden was om zijn plek in te nemen.

Woensdag raakte het toernooi al de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev kwijt, terwijl ook de Italiaan Fabio Fognini (5), de Spanjaard Roberto Bautista Agut (6) en de Canadees Denis Shapovalov (8) hun geplaatste status niet waar wisten te maken.

Sinner, de mondiale nummer 79, speelt in de kwartfinales tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die zijn landgenoot Bautista Agut eerder al de baas was. Carreño Busta staat dertigste op de ATP-ranking.