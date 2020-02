Robin Haase kan er net als toernooidirecteur Richard Krajicek met zijn hoofd niet bij dat er woensdagochtend op het ABN AMRO World Tennis Tournament geen Nederlandse lucky loser was te vinden om de plaats van de zieke Radu Albot op te vullen. De Italiaan Jannik Sinner mocht daardoor zonder te spelen naar de tweede ronde.

Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Miliaan Niesten en Ryan Nijboer gingen onderuit in het kwalificatietoernooi, maar door de late afmelding van Albot had een van hen alsnog in de eerste ronde van het hoofdtoernooi kunnen instromen. Er was echter niemand die zich had ingeschreven en op tijd in Rotterdam kon zijn.

Haase, die woensdag door David Goffin als laatste Nederlandse troef in het enkelspel werd uitgeschakeld, had daar geen goed woord voor over. "Alle Nederlandse trainers die hier op een of andere manier iets mee te maken hebben, moeten zich schamen", zegt hij tegen De Telegraaf.

Er stonden woensdag in de eerste ronde nog vijf wedstrijden op het programma waarbij een speler zich terug had kunnen trekken. "Dan moet je hier gewoon zijn en dan zorg je dat je hier met toppers kan trainen", vindt Haase. "Ik had vandaag ook niemand om mee in te spelen."

Robin Haase, toegelaten met een wildcard, verloor met 6-3, 6-7 (5), 4-6 van de Belg David Goffin. (Foto: Pro Shots)

Krajicek: 'Dit is zo'n gemiste kans'

Krajicek liet eerder op de dag al weten het onbegrijpelijk te vinden dat er niemand beschikbaar was om in Ahoy om 11.00 uur tegenover Sinner op de baan te staan.

"Dit is zo'n gemiste kans", zei hij tegen het AD. "Zoveel toernooien hebben we niet in Nederland. De spelers en hun coaches hadden blijkbaar niet in de gaten dat er op woensdag nog partijen in de eerste ronde stonden gepland met kans op afmeldingen. Ongelooflijk jammer dit."

Een plaats in het hoofdtoernooi levert tennissers ruim 15.000 euro op. Bij winst op de achttienjarige Sinner zou dat bedrag zelfs bijna zijn verdubbeld. "Van dit soort bedragen kunnen die jongens misschien wel een half jaar reizen en spelen", aldus Krajicek. "Ongelooflijk."