Robin Haase heeft woensdag net niet kunnen stunten in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander verloor in drie sets van toptienspeler David Goffin: 6-3, 6-7 (5) en 4-6.

De 32-jarige Haase staat op de wereldranglijst een stuk lager dan Goffin (167 om 10), maar dat verschil was lange tijd niet te zien. De Hagenaar stond goed te spelen, kreeg in de eerste set geen breekpunt tegen en sloeg in de achtste game toe bij zijn tweede breekkans.

In de tweede set ging het wederom lang gelijk op. Goffin nam een 1-3-voorsprong, maar Haase brak direct terug. De Nederlander kreeg daarna twee kansen op een break voorsprong, maar de tweede set ging naar een tiebreak. Daarin plaatste Goffin bij 4-5 de cruciale minibreak: 5-7.

Haase leverde in de beslissende derde set direct zijn service in en die achterstand kon hij niet meer goedmaken. Goffin stond bij 3-4 en 4-5 nog wel twee breekkansen toe, maar die kon Haase niet verzilveren. De Belg sloeg niet veel later toe op zijn tweede matchpoint.

Door de uitschakeling van Haase zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel. Tallon Griekspoor, die net als Haase met een wildcard was toegelaten, was dinsdag in de eerste ronde kansloos tegen Filip Krajinovic.

Goffin treft talent Sinner in tweede ronde

De 29-jarige Goffin neemt het in de volgende ronde op tegen Jannik Sinner. De achttienjarige Italiaan bereikte de tweede ronde zonder te spelen, omdat zijn tegenstander Radu Albot voor de partij al opgaf.

Gaël Monfils bereikte net als Goffin de tweede ronde. De Franse titelverdediger, als derde geplaatst, was veel te sterk voor de Portugees Joao Sousa: 6-3 en 6-2.

Pablo Carreño Busta plaatste zich in Rotterdam als eerste voor de kwartfinales. In een Spaans onderonsje was hij met 6-4, 2-6 en 7-6 (4) te sterk voor de als zesde geplaatste Roberto Bautista Agut.