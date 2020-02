Bibiane Schoofs is er woensdag in Thailand niet in geslaagd om te stunten. Ze verloor op het WTA-toernooi van Hua Hin in de eerste ronde met 6-2 en 6-4 van topspeelster Elina Svitolina.

Het zat de 31-jarige Schoofs niet mee met de loting, want de zes jaar jongere Svitolina is als nummer vier van de wereld als eerste geplaatst in Hua Hin.

Zeker in de tweede set wist de nummer 195 van de wereld er een spannende strijd van te maken. Schoofs brak de Oekraïense tweemaal, maar moest zelf op 4-4 voor de derde keer haar service inleveren. Schoofs sloeg in de hele wedstrijd liefst elf dubbele fouten.

Een dag eerder was Schoofs in het dubbelspel nog wel te sterk voor Svitolina, die in Thailand een duo vormde met Kwan Yau Ng uit Hongkong. Schoofs trok samen met de Chinese Han Xinyun met 7-6 (6) en 6-2 aan het langste eind.

Schoofs nam in Hua Hin voor het eerst dit jaar deel aan het hoofdtoernooi van een WTA-evenement. In oktober speelde ze voor het laatst op dat niveau, toen ze in Luxemburg in de eerste ronde van de Belgische Elise Mertens verloor.