Tallon Griekspoor is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam te bereiken. De als tweede geplaatste Stéfanos Tsitsipás staat wel in de volgende ronde.

Griekspoor, met een wildcard toegelaten tot het toernooi in Ahoy, verloor in twee sets van de Serviër Filip Krajinovic. De nummer 39 van de wereld had maar een uur nodig om af te rekenen met de Nederlander: 6-4 en 6-1.

De 23-jarige Griekspoor begon moeizaam tegen de man die liefst 133 plekken hoger staat op de WTA-ranking. Hij keek al vroeg tegen een break achterstand aan en die kon hij niet meer wegwerken. Griekspoor bood met name in de slotfase van de eerste set veel weerstand, maar Krajinovic sloeg alsnog toe.

De Noord-Hollander bereikte de afgelopen twee jaar steeds de tweede ronde in Ahoy, maar hij had al snel door dat dat er niet inzat. In de tweede set leek zijn verweer gebroken. Met 6-1 ging ook set twee en dus de partij naar Krajinovic.

Door de uitschakeling van Griekspoor is Robin Haase nog de enige Nederlander in het enkelspel. Hij staat woensdag voor de zware opgave om de tweede ronde te bereiken, want hij treft de als vierde geplaatste Belg David Goffin.

Stéfanos Tsitispás kwam laat op gang tegen Hubert Hurkacz. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás knokt zich langs Hurkacz

De als tweede geplaatste Tsitsipás had meer dan twee uur nodig om de Pool Hubert Hurkacz naar huis te sturen: 6-7 (2), 6-3 en 6-1.

Tsitsipás kende een moeizaam begin in Ahoy en werd al snel gebroken door de Pool. Die achterstand maakte hij nog wel goed, maar in de tiebreak had hij geen antwoord op het spel van Hurkacz.

Het ging van kwaad tot erger voor de Griek, die zich na de eerste set minuten lang aan zijn schouder liet behandelen. Hij kwam in set twee vervolgens een break achter, waardoor veel fans al rekening begonnen te houden met een vroege uitschakeling van de publiekstrekker.

Tsitsipás herstelde zich echter wonderbaarlijk, want hij gunde de nummer 29 van de wereld in het vervolg van de partij nog maar twee games en trok de partij uiteindelijk nog vrij eenvoudig naar zich toe.

In de volgende ronde speelt Tsitsipás tegen de Sloveen Aljaz Bedene, die de Fransman Benoît Paire maar zes games gunde: 6-2 en 6-4.