Fabio Fognini is dinsdag direct uitgeschakeld op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als vijfde geplaatste Italiaan verloor van de Rus Karen Khachanov.

De partij van Fognini en Khachanov, een confrontatie tussen de nummers elf en zeventien van de wereld, duurde ongeveer een uur en twintig minuten en eindigde in 6-3 en 6-3.

Fognini (32) is de tweede geplaatste speler die direct strandt in Ahoy. Maandag verloor de als achtste ingeschaalde Denis Shapovalov in twee sets van Grigor Dimitrov.

In de eerste partij van dinsdag was de negentienjarige Canadees Félix Auger-Aliassime te sterk voor de tien jaar oudere Jan-Lennard Struff uit Duitsland: 6-3, 1-6 en 6-3.

Tallon Griekspoor, een van de twee Nederlandse deelnemers, speelt dinsdagavond tegen de Serviër Filip Krajinovic. Robin Haase staat woensdag tegenover de Belg David Goffin.