Fabio Fognini is dinsdag direct uitgeschakeld op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als vijfde geplaatste Italiaan verloor in twee sets van de Rus Karen Khachanov: 3-6 en 3-6.

Fognini is de tweede geplaatste speler die meteen strandt in Ahoy. Maandag ging de als achtste ingeschaalde Canadees Denis Shapovalov in twee sets onderuit tegen de Bulgaarse oud-finalist Grigor Dimitrov.

Andrey Rublev beging later op dinsdag geen misstap in de eerste ronde. De als zevende geplaatste Rus was op overtuigende wijze in twee sets te sterk voor de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 6-2 en 6-3.

Ook de Canadees Félix Auger-Aliassime (6-3, 1-6 en 6-3 tegen de Duitser Jan-Lennard Struff), de Kazak Alexander Bublik (6-3, 6-7 (2) en 6-4 tegen de Fransman Grégoire Barrère) en de Sloveen Aljaz Bedene (6-2 en 6-4 tegen de Fransman Benoit Paire) bereikten de tweede ronde.

Dinsdagavond staan er twee wedstrijden op het programma. Tallon Griekspoor, een van de twee Nederlandse deelnemers, neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic en de Griek Stefanos Tsitsipas stuit op de Pool Hubert Hurkacz.

Robin Haase is de andere Nederlandse troef en staat woensdagavond tegenover de Belg David Goffin.