Richard Krajicek gaat er niet alles aan doen om Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic nog een keer op het ABN AMRO World Tennis Tournament te krijgen, ook al zitten de tennislegendes in de herfst van hun carrière. De toernooidirecteur blijft de komende jaren mikken op een deelnemersveld met subtoppers.

"Bij Federer, Nadal en Djokovic moeten we heel lang wachten tot we een toezegging hebben. Ik informeer elk jaar wat hun plannen zijn en we grijpen onze kans als ze zich beschikbaar stellen. Maar we gaan niet meer alles op pauze zetten tot zij eindelijk ja of nee zeggen", zegt Krajicek in aanloop naar de tweede dag van zijn toernooi in gesprek met NU.nl.

De 38-jarige Federer deed in 2018 nog mee in Rotterdam en schreef het ABN AMRO-toernooi toen voor de derde keer op zijn naam. Nadal (33) gaf in 2009 voor de laatste keer acte de présence in Ahoy en ook de laatste deelname van de inmiddels 32-jarige Djokovic is al enige tijd geleden (2010).

Sinds een aantal jaar richt Krajicek zich bovendien niet volledig meer op het binnenhalen van een absolute topper en publiekstrekker, maar wordt het budget gebruikt voor een deelnemersveld met meerdere spelers uit de top tien. Zo zijn dit jaar onder anderen Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Gaël Monfils de blikvangers van het indoortoernooi.

"Het uitgangspunt is een breed deelnemersveld en dat zal volgend jaar ook zo zijn", benadrukt de 49-jarige Krajicek. "Ik weet nog dat ik in 2010 tot midden oktober moest wachten op de toezegging van Djokovic. Gelukkig deed hij toen inderdaad mee, want er was verder niemand meer beschikbaar. We blijven natuurlijk openstaan voor de deelname van een topper, maar dat heeft niet de prioriteit."

Roger Federer won het ABN AMRO-toernooi in 2018. (Foto: Pro Shots)

'Groot contrast tussen Nederlands mannentennis en Bertens'

Nederland is deze week in het enkelspel vertegenwoordigd door Robin Haase en Tallon Griekspoor, die vanwege hun ranking een wildcard nodig hadden om toegelaten te worden. De 32-jarige Haase is met zijn 167e positie op de wereldranglijst nog altijd de kopman van het Nederlandse tennis, terwijl Griekspoor (ATP-172) vooralsnog de enige is die bij de Hagenaar in de buurt komt.

Krajicek realiseert zich dat het Nederlandse mannentennis een moeilijke periode doormaakt. "Het staat in een groot contrast met het Nederlandse vrouwentennis en dan vooral Kiki Bertens. Voor Robin is het ook niet makkelijk. We hebben heel lang op hem moeten teren en hij heeft - op Thiemo de Bakker in het begin na - geen landgenoot gehad om zich aan op te trekken."

"In mijn tijd stonden Jacco Eltingh, Jan Siemerink en Paul Haarhuis allemaal rond de twintigste plek en daardoor inspireerden we elkaar ook. Als ik bijvoorbeeld iets goed deed, had de rest zoiets van: hé, ik versla Richard weleens op de training, ik kan dit ook. Hopelijk zijn er ook nu een paar jongens die snel de stap naar de top honderd kunnen maken en elkaar kunnen stimuleren."

Volgens Krajicek heeft Griekspoor op dit moment de meeste potentie om flink te stijgen op de wereldranglijst. "Tallon is gewoon een goede speler die helaas veel blessures heeft gehad. Als hij de afgelopen jaren aan een stuk door had kunnen spelen, stond hij nu een stuk hoger. Hopelijk krijgt Tallon het voor elkaar om langdurig gezond te blijven, want ik geloof in zijn kwaliteiten."

Op het ABN AMRO-toernooi laat Griekspoor het de laatste jaren in ieder geval wel altijd zien, want zowel in 2018 (Stan Wawrinka) als 2019 (Karen Khachanov) wist hij een topspeler uit te schakelen. De geboren Haarlemmer neemt het dinsdagavond in de eerste ronde op tegen de Serviër Filip Krajinovic.