Grigor Dimitrov heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Bulgaarse oud-finalist won in twee sets van de als zesde geplaatste Canadees Denis Shapovalov: 6-3 en 7-6 (3).

Dimitrov haalde in 2018 de eindstrijd in Ahoy. Hij ging daarin kansloos in twee sets onderuit tegen Roger Federer (2-6 en 2-6), die destijds in de kwartfinales van Robin Haase had gewonnen en daarmee de eerste plaats heroverde op de wereldranglijst.

Roberto Bautista Agut kwam eerder op maandag met de schrik vrij in de eerste ronde. De als achtste geplaatste Spanjaard maakte een achterstand ongedaan tegen de Hongaar Márton Fucsovics: 4-6, 7-6 (1) en 6-1.

Naast Dimitrov en Bautista Agut drongen ook de Spanjaard Pablo Carreño Busta (7-5, 6-7 (3) en 6-4 tegen de Fransman Adrian Mannarino) en de Engelsman Daniel Evans (6-3 en 7-5 tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber) door tot de volgende ronde.

Haase en Rojer verder in dubbelspel

In het dubbelspel bereikten Haase samen met de Italiaan Fabio Fognini en Jean-Julien Rojer samen met de Roemeen Horia Tecau de tweede ronde en werd Wesley Koolhof samen met de Kroaat Nikola Mektic meteen uitgeschakeld.

Haase en Fognini versloegen de Russen Karen Khachanov en Andrey Rublev (7-6 (1) en 7-6 (11)) en Rojer en Tecau de Griek Stéfanos Tsitsipás en de Serviër Nenad Zimonjic (6-2 en 6-2). Koolhof en Mektic verloren van de Pool Hubert Hurcakz en de Canadees Félix Auger-Aliassime: 3-6 en 6-7 (9).

Haase en Tallon Griekspoor zijn de enige Nederlandse troeven in het enkelspel. Haase stuit later deze week in de eerste ronde op de als vierde geplaatste Belg David Goffin en Griekspoor op de Serviër Filip Krajinovic.