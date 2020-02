Roberto Bautista Agut is maandag met de schrik vrijgekomen in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Spanjaard maakte een achterstand ongedaan tegen de Hongaar Márton Fucsovics: 4-6, 7-6 (1) en 6-1.

Bautista Agut leek aanvankelijk nog als eerste geplaatste speler uitgeschakeld te worden, maar hij pakte als nummer zes van de plaatsingslijst na het verlies van de eerste set alsnog de twee daaropvolgende sets.

Pablo Carreño Busta plaatste zich eerder op de dag als eerste voor de tweede ronde. De Spanjaard won na een thriller in drie sets van de Fransman Adrian Mannarino (7-5, 6-7 (3) en 6-4) en is de volgende tegenstander van Bautista Agut.

Later op de dag neemt de als achtste geplaatste Canadees Denis Shapovalov het op tegen de Bulgaarse oud-finalist Grigor Dimitrov en treffen de Engelsman Daniel Evans en de Duitser Philipp Kohlschreiber elkaar.

Haase en Rojer verder in dubbelspel

In het dubbelspel bereikten Robin Haase samen met de Italiaan Fabio Fognini en Jean-Julien Rojer samen met de Roemeen Horia Tecau de tweede ronde en werd Wesley Koolhof samen met de Kroaat Nikola Mektic meteen uitgeschakeld in de eerste ronde.

Haase en Fognini versloegen de Russen Karen Khachanov en Andrey Rublev (7-6 (1) en 7-6 (11)) en Rojer en Tecau de Griek Stéfanos Tsitsipás en de Serviër Nenad Zimonjic (6-2 en 6-2), terwijl Koolhof en Mektic verloren van de Pool Hubert Hurcakz en de Canadees Félix Auger-Aliassime (3-6 en 6-7 (9).

Haase en Tallon Griekspoor zijn de enige Nederlandse troeven in het enkelspel. De Zuid-Hollander stuit later deze week in de eerste ronde op de als vierde geplaatste Belg David Goffin en de Noord-Hollander op de Serviër Filip Krajinovic.