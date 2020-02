Robert Farah mag weer tennissen. De internationale tennisfederatie ITF heeft maandag de voorlopige dopingschorsing van de Colombiaanse topdubbelspeler per direct opgeheven.

De ITF strafte Farah eind vorige maand nog, maar laat nu weten geen bewijs te hebben gevonden dat hij met opzet verboden middelen tot zich heeft genomen.

Tijdens een controle buiten wedstrijden om in oktober werden sporen gevonden van de anabole steroïde Boldenone, een middel dat op de lijst staat van het wereldantidopingagentschap WADA.

Farah weet de positieve test aan het eten van vervuild vlees. "Ik heb twee weken voor mijn positieve test nog een negatief resultaat gehad bij een dopingtest", zo schreef hij in een verklaring.

"De substantie die is aangetroffen, komt volgens het Colombiaans Olympisch Comité vaak voor in Colombiaans vlees, waardoor het effect kan hebben op de test van een atleet."

Farah nummer één van de wereld

Farah is de nummer één op de wereldranglijst in het dubbelspel. Hij won tot dusver samen met zijn landgenoot Juan Sebastian Cabal twee Grand Slams; vorig jaar Wimbledon en de US Open.

Het WADA en het Colombiaans antidopingagentschap kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing van het ITF bij sporttribunaal CAS, maar de verwachting is niet dat dat gebeurt.