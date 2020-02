Kiki Bertens doet dit jaar opnieuw mee aan de Libéma Open. Voor Nederlands beste tennisster betekent het toernooi in Rosmalen, dat op 6 juni begint en tot en met 14 juni duurt, net als in 2019 de start van haar grasseizoen.

Vorig jaar greep Bertens op de Libéma Open in een bizarre finale net naast de eindzege. Ze miste tegen de Amerikaanse Alison Riske vijf matchpoints en verloor in drie sets.

In 2015 kwam de Wateringse voor eigen publiek al eens tot de halve eindstrijd. De laatste Nederlandse winnares van het toernooi in Rosmalen is nog altijd Michaëlla Krajicek, die er in 2006 de beste was.

Bertens heeft net de Australian Open en de Fed Cup achter de rug en bereidt zich momenteel voor op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. Ze is de nummer twee van de plaatsingslijst in Rusland, waar ze later deze week in actie komt.

De nummer acht van de wereld speelt in de komende weken ook de hardcourttoernooien van Dubai, Doha en Indian Wells. Eind mei is Roland Garros het eerstvolgende Grand Slam-toernooi.