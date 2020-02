Kim Clijsters zal over ruim een week haar rentree maken op het WTA-toernooi van Dubai. De Belgsiche speelde acht jaar geleden haar laatste wedstrijd.

"Ik accepteer een wildcard voor het toernooi van Dubai", schrijft Clijsters zondag op haar sociale media. "Sinds ik mijn rentree heb aangekondigd ben ik een aantal hobbels tegengekomen, maar ik kijk ernaar uit om weer op de tennisbaan te staan."

Clijsters kondigde in september vorig jaar aan weer op het hoogste niveau te willen gaan spelen. De 36-jarige Vlaamse won tussen 2001 en 2010 vier Grand Slams en voerde enige tijd de wereldranglijst aan.

Ze mikte aanvankelijk op een rentree begin dit jaar, maar vanwege een knieblessure moest ze onder meer de Australian Open missen. In december maakte Clijsters bekend dat ze in maart in Monterrey, Indian Wells en Charleston zou spelen.

Doordat Clijsters zich nu al fit voelt, maakt ze haar rentree enkele weken eerder in Dubai. "Ik ben benieuwd wat dit nieuwe hoofdstuk mij gaat brengen. Dank aan al mijn fans voor de aanmoedigingen van de laatste weken. Ik zie jullie in Dubai!", schrijft ze.

Ook onder meer Kiki Bertens, Simona Halep, Karoliná Plísková en Australian Open-winnares Sofia Kenin staan op de deelnemerslijst in Dubai. Bij de mannen zijn Roger Federer en Novak Djokovic de publiekstrekkers.