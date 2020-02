Captain Paul Haarhuis van het Nederlandse Fed Cup-team zit er net als zijn speelsters helemaal doorheen na de ontmoeting met Wit-Rusland in Den Haag. Door een nipte nederlaag in het beslissende dubbelspel greep Oranje naast de zege en een ticket voor de eerste editie van de Fed Cup Finals in april.

Na vier enkelpartijen (twee zeges Kiki Bertens en twee nederlagen Arantxa Rus) stond het 2-2 in Den Haag en dus moest een dubbelpartij tussen Bertens/Demi Schuurs en Aryna Sabalenka/Aliaksandra Sasnovich de beslissing brengen. In de zenuwslopende derde set trokken de Wit-Russische vrouwen aan het langste eind.

"Het is ongelooflijk zuur dat je zo dichtbij bent en je de overwinning toch door de vingers ziet glippen. We stonden naast een hossend team, terwijl wij daar ook aan het hossen hadden kunnen zijn", zei een terneergeslagen Haarhuis op het gravel van Sportcampus Zuiderpark tegen Ziggo Sport.

"We hebben net met z'n allen in de kleedkamer gezeten. Iedereen is teleurgesteld en baalt als een stekker. Dit dreunt nog wel even na. Het is duidelijk dat we de komende tijd niet aan de Fed Cup en deze ontmoeting herinnerd willen worden."

Kiki Bertens en Demi Schuurs verloren de beslissende dubbelpartij. (Foto: Reuters)

'Waren in derde set iets te passief'

De nederlaag kwam extra hard aan, omdat Bertens en Schuurs in de derde set de winst voor het grijpen leken te hebben. Het Nederlandse duo stond dankzij een tweede break op een 3-1-voorsprong, maar gaf die marge direct weer uit handen.

"Ik had het gevoel dat we in derde set net iets te weinig gewisseld hebben en iets te passief waren", aldus Haarhuis. "Je wil jezelf meer laten gelden aan het net en de tegenstander het gevoel geven dat ze naar ons moeten kijken en niet naar de bal."

"Van tevoren wisten we dat het een spannende wedstrijd zou worden tegen dit goede team en dat het weleens in de dubbel beslist zou kunnen worden. Het is een rollercoaster geweest, waarin één of twee puntjes de doorslag hebben gegeven."

Het Wit-Rusland van kopvrouw Aryna Sabalenka trok aan het langste eind. (Foto: Reuters)

Fed Cup-team in april mogelijk zonder Bertens

Door de nederlaag loopt Nederland de eerste editie van de Fed Cup Finals mis én moet de ploeg van Haarhuis in april strijden tegen degradatie naar de regionale zone. Dinsdag is de loting voor die belangrijke play-off.

De vraag is of Kiki Bertens dan weer van de partij is. De nummer acht van de wereld kwam tegen Wit-Rusland voor het eerst sinds 2017 in actie voor het Fed Cup-team, omdat ze dit jaar een wedstrijd voor Nederland moest spelen om komende zomer mee te mogen doen aan de Olympische Spelen in Tokio.

"We moeten zien of we in april weer in de sterkste opstelling kunnen spelen. Dat speelt ook allemaal mee", zei Haarhuis daarover. "We moeten in april sowieso aan de bak, maar nu wordt het een heel ander evenement dan de Fed Cup Finals."