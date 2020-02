De Nederlandse tennissters zijn er in Den Haag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de eerste editie van de Fed Cup Finals. Kiki Bertens en Demi Schuurs gingen zaterdag in het beslissende dubbelspel tegen Wit-Rusland nipt onderuit, waardoor de ontmoeting met 3-2 werd verloren.

Het publiek in het volgepakte Sportcampus Zuiderpark was aan het eind van de dag getuige van een zenuwslopende ontmoeting op het Haagse gravel. Bertens en Schuurs moesten uiteindelijk na ruim twee uur spelen in een beslissende tiebreak buigen voor de Wit-Russische speelsters Aryna Sabalenka en Aliaksandra Sasnovich: 6-4, 3-6 en 6-7 (8).

Het Nederlandse koppel leek de overwinning voor het grijpen te hebben toen in de derde set een 3-1-voorsprong werd genomen. Een slordige vijfde game, waarin Bertens twee dubbele fouten sloeg, bracht Wit-Rusland toch weer terug in de wedstrijd.

De beslissende set eindigde in een tiebreak en daarin greep Wit-Rusland direct het initiatief door een 5-2-voorsprong te nemen. Bertens en Schuurs knokten zich nog wel terug, werkten drie matchpoints weg, maar bij het vierde was het alsnog raak.

Ontmoeting na vier duels in evenwicht

De dubbelpartij moest de beslissing brengen omdat de ontmoeting in de kwalificatieronde na vier duels volledig in evenwicht was. Bertens won in het enkelspel van Sabalenka en Sasnovich, terwijl Arantxa Rus door beide Wit-Russische speelsters werd verslagen.

Wit-Rusland schopte het vorig jaar tot de halve finales van de Fed Cup, waarin het maar nipt werd verslagen door Australië. Nederland degradeerde afgelopen jaar, overigens zonder Bertens, uit wereldgroep II.

De Fed Cup ging dit seizoen in navolging van de Davis Cup flink op de schop. Van 14 tot en met 17 april strijden bij de Fed Cup Finals in Boedapest in totaal twaalf landen om de eindzege. De formatie van bondscoach Paul Haarhuis is daar dus niet bij.

Arantxa Rus en bondscoach Paul Haarhuis grijpen met Nederland naast een plaats in de Fed Cup Finals. (Foto: Reuters)

Terugkeer Bertens mede op oog op Spelen

De keuze van Bertens om zich dit jaar wel beschikbaar te stellen voor de Fed Cup hield Nederland lang in de race voor een plaats in het eindtoernooi. Na vrijdag in drie sets van Sasnovich gewonnen te hebben, begon de nummer acht van de wereld zaterdag met een overtuigende zege op Sabalenka (WTA-13): 6-4, 6-4.

Bertens zette Nederland daarmee op een 2-1-voorsprong, waarna Rus (WTA-77) de kans kreeg om de overwinning binnen te slepen. Ondanks een uitstekende start tegen Sasnovich, 113e op de wereldranglijst, lukte haar dat niet: 6-0, 5-7 en 2-6.

De deelname van Bertens was mede met het oog op de Olympische Spelen. Het meespelen in de Fed Cup is namelijk een voorwaarde om komende zomer naar Tokio te mogen.