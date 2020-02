Kiki Bertens heeft het Nederlandse Fed Cup-team opnieuw op voorsprong gezet tegen Wit-Rusland. De nummer acht van de wereld was zaterdag in Den Haag met 6-4 en 6-4 te sterk voor Aryna Sabalenka.

Bertens opende de Fed Cup-ontmoeting op het gravel van Sportcampus Den Haag vrijdag met een zege in drie sets op Aliaksandra Sasnovich. Omdat Arantxa Rus vervolgens onderuitging tegen Sabalenka, bracht Wit-Rusland de stand weer in evenwicht.

Waar de 28-jarige Bertens tegen Sasnovich zichtbaar gespannen aan de partij begon, straalde ze tegen Sabalenka meteen zelfvertrouwen uit. Met een break in zevende game maakte ze in de openingsset het verschil tegen de nummer dertien van de wereld.

Aan het begin van de tweede set leek de Wateringse toch nog in de problemen te komen toen ze haar service inleverde, maar die achterstand poetste ze direct daarna weg. Nadat ze op 3-3 opnieuw de opslag van Sabalenka brak (en de Wit-Russische zich ook nog liet behandelen aan een beenblessure) kwam de overwinning van Bertens niet meer in gevaar.

'Voelde me veel beter dan gisteren'

Bertens beaamde dat ze veel relaxter op de baan stond dan een dag geleden. "Ik voelde me goed en speelde nu veel beter. Dat was ook aan mijn service te danken", zei ze voor de camera van Ziggo Sport. "Ik denk ook dat Sabalenka een stuk minder speelde. Zij had waarschijnlijk tegen Arantxa al haar superdag gehad."

Later op zaterdag neemt Rus het op tegen Sasnovich. De Fed Cup-ontmoeting in Den Haag eindigt met de dubbelpartij. Daarin komen namens Nederland mogelijk Bertens en Demi Schuurs in actie.