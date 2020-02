De beslissing in de Fed Cup-ontmoeting tussen Nederland en Wit-Rusland moet vallen in het dubbelspel. Arantxa Rus verloor zaterdag in Den Haag in drie sets (6-0, 5-7, 2-6) van Aliaksandra Sasnovich en daardoor kwam de stand op 2-2.

Rus ging vrijdag ook al onderuit tegen Aryna Sabalenka. Daar staan twee overwinningen van kopvrouw Kiki Bertens - vrijdag tegen Sasnovich en zaterdag tegen Sabalenka - tegenover.

De dubbelpartij op het gravel in de Sportcampus Den Haag wordt later vandaag gespeeld. Namens Nederland komen dan Demi Schuurs en Bertens in actie.

De winnaar plaatst zich voor de eerste editie van de Fed Cup Finals. Van 14 tot en met 17 april strijden in Boedapest in totaal twaalf landen om de eindzege.

Kiki Bertens won in Den Haag haar beide partijen in het enkelspel. (Foto: Reuters)

Bertens overtuigend langs Sabalenka

Waar Bertens vrijdag tegen Sasnovich zichtbaar gespannen aan de partij begon, straalde ze tegen Sabalenka meteen zelfvertrouwen uit. Met een break in zevende game maakte ze in de openingsset het verschil tegen de nummer dertien van de wereld.

Aan het begin van de tweede set leek de mondiale nummer acht toch nog in de problemen te komen toen ze haar service inleverde, maar die achterstand poetste ze direct daarna weg. Nadat ze op 3-3 opnieuw de opslag van Sabalenka brak, kwam de overwinning van Bertens niet meer in gevaar.

De 28-jarige Bertens beaamde dat ze veel relaxter op de baan stond dan een dag geleden. "Ik voelde me goed en speelde nu veel beter. Dat was ook aan mijn service te danken", zei ze voor de camera van Ziggo Sport. "Ik denk ook dat Sabalenka een stuk minder speelde. Zij had waarschijnlijk tegen Arantxa al haar superdag gehad."

Rus verspeelt zege ondanks sterke start

Rus kon vervolgens het beslissende punt voor Nederland binnenslepen, maar ondanks een voortvarende start (ze won de eerste set met 6-0) lukte haar dat niet.

Sasnovich zocht na een voor haar desastreus verlopen openingsset huilend de kleedkamer op om zich aan haar pols te laten behandelen. Na de korte onderbreking kwam de nummer 113 van de wereld sterk terug en pakte ze de tweede set.

In de derde set nam Rus (WTA-77) nog wel een break voorsprong, maar opnieuw wist ze niet door te drukken. Sasnovich brak drie keer de opslag van de Nederlandse en gaf Wit-Rusland zo weer volop hoop op het bereiken van de Fed Cup Finals.