De wedstrijd tussen Roger Federer en Rafael Nadal staat officieel in de boeken als de best bezochte tenniswedstrijd ooit. Ongeveer 48.000 toeschouwers waren vrijdagavond aanwezig in het Cape Town Stadium in Kaapstad bij de partij die in drie sets gewonnen werd door de Zwitser (6-4, 3-6 en 6-3).

Het vorige record was 42.517 toeschouwers en dat werd in november vorig jaar neergezet in Mexico-Stad bij een demonstratiepartij tussen Federer en Alexander Zverev. Het duel in het Cape Town Stadium, waar het Nederlands elftal in 2010 in de halve finales van het WK met 3-2 te sterk was voor Uruguay, ging daar ruim overheen.

Bij de zogeheten Match in Africa draaide het vrijdagavond niet alleen om het record, maar ging het ook om geld inzamelen voor de Roger Federer Foundation, die kansarme kinderen in Afrika onderwijs biedt.

De 38-jarige Federer en de vijf jaar jongere Nadal deden er veel aan om de 48.000 tennisfans te vermaken. Zo speelden ze eerst een dubbelpartij, waarbij de Amerikaanse multimiljardair Bill Gates aan de zijde stond van de Zwitser en de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah, vooral bekend als presentator van The Daily Show, een duo vormde met de Spanjaard. Federer en Gates wonnen met 6-3, al was er van een serieuze wedstrijd geen sprake.

Federer dubbelt met Bill Gates

Een klein uur later gingen Federer en Nadal nogmaals de baan op voor hun enkelpartij. Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer had aan een vroege break genoeg om de eerste set met 6-4 te pakken.

In de tweede set herpakte Nadal zich met 3-6, maar door 6-3 in het derde bedrijf ging de overwinning toch naar Federer. Na het laatste punt vielen de huidige nummer twee en drie van de wereldranglijst elkaar in de armen.

Het was voor Federer een droom om een keer in Zuid-Afrika te spelen en die droom is nu uitgekomen. De moeder van de huidige nummer drie van de wereld is Zuid-Afrikaans.