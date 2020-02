Tallon Griekspoor heeft vrijdag de derde en laatste wildcard voor het ABN AMRO World Tennis Tournament gekregen. De 23-jarige Nederlander doet daardoor voor het vierde jaar op rij mee in Rotterdam.

Griekspoor kreeg donderdag nog een wildcard voor de kwalificaties van het ATP-toernooi in Rotterdam Ahoy. Een dag later had directeur Richard Krajicek nog beter nieuws voor de nummer 175 van de wereld.

"We willen natuurlijk graag zo veel mogelijk Nederlandse spelers in actie zien tijdens het toernooi", aldus Krajicek. "Tallon stond al even op de lijst, maar we houden altijd tot het laatste moment een plek vrij voor onvoorziene omstandigheden. Het is mooi dat we hem weer in het hoofdtoernooi kunnen laten spelen."

Griekspoor, die vorige maand bij zijn Grand Slam-debuut op de Australian Open in de eerste ronde verloor, zorgde in 2018 voor een grote verrassing in Rotterdam door topspeler Stan Wawrinka te verslaan. Vorig jaar reikte hij ook tot de tweede ronde, waarin hij moest buigen voor Jo-Wilfried Tsonga.

Eerder kregen de pas achttienjarige Italiaan Jannik Sinner en Robin Haase, de beste Nederlander op de wereldranglijst, al een wildcard voor het AMRO World Tennis Tournament, waarvan het hoofdtoernooi maandag begint.

De kwalificaties starten zaterdag al. De Nederlanders Botic van der Zandschulp, Jesper de Jong en Ryan Nijboer (als vervanger van Griekspoor) kregen een wildcard en mogen proberen zich te plaatsen voor het hoofdschema.