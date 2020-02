Roger Federer ziet vrijdagavond een droom in vervulling gaan met een benefietwedstrijd tegen Rafael Nadal. Naar verwachting zullen 50.000 toeschouwers het evenement in Kaapstad bezoeken, een record voor een tennispartij.

"Met deze wedstrijd in Afrika komt voor mij een droom uit", zegt Federer op de website van de ATP. "Ik speel in het geboorteland van mijn moeder, tegen mijn rivaal en goede vriend 'Rafa'."

Met 'The Match in Africa' zamelen Federer en Nadal geld in voor de Roger Federer Foundation, die kansarme kinderen in het continent onderwijs biedt. De twee tennisiconen spelen tegen elkaar en met Microsoft-oprichter en miljardair Bill Gates en de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah, vooral bekend als presentator van The Daily Show.

"Ik voel me vereerd met deze mensen op de tennisbaan te staan. We gaan duizenden mensen in het stadion en miljoenen mensen voor de televisie vermaken. Dit is een once in a lifetime-moment voor mij en mijn familie", blikt Federer reikhalzend vooruit.

Klik op de tweet voor een video van Federer in Kaapstad.

Federer en Nadal breken record van Clijsters en Williams

De partij wordt gespeeld in het Cape Town Stadium, waar het Nederlands elftal in 2010 in de halve finales van het WK met 3-2 te sterk was voor Uruguay. Federer speelde nog nooit in een Afrikaans land dat ten zuiden van de Sahara ligt.

De 38-jarige Zwitser wil in de nadagen van zijn carrière vooral genieten. "Dat ik na een carrière van ruim twintig jaar nooit in Zuid-Afrika gespeeld zou hebben, is onmogelijk. Dat was echt niet oké geweest", aldus de voormalige nummer één van de wereld en twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Met een recordaantal van naar verwachting 50.000 toeschouwers krijgen Federer en Nadal een plek in Guinness World Records voor de best bezochte tenniswedstrijd. Het record is nu nog in handen van Kim Clijsters en Serena Williams, die in 2010 een demonstratiewedstrijd voor 35.681 mensen speelden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Net als Federer kijkt Nadal uit naar een bijzondere avond. "Roger en ik hebben samen veel speciale momenten meegemaakt, op en naast de baan", zegt de Spanjaard. "Samen met hem naar Zuid-Afrika reizen en hier spelen om kinderen te helpen, maakt me erg gelukkig."

Het Cape Town Stadium met op de achtergrond de beroemde Tafelberg. (Foto: Getty Images)