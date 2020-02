Arantxa Rus begint vrijdag in uitstekende vorm aan de ontmoeting met Wit-Rusland in de Fed Cup. Na een aantal mindere jaren vocht de 29-jarige Delftse zich in 2019 terug in de top honderd van de wereldranglijst, een opmars die ze dit jaar wil bekronen met het verbeteren van haar beste ranking ooit.

Met een recordaantal van tien ITF-titels liet Rus vorig jaar al zien terug te zijn, maar vorige maand op de Australian Open zette ze haar comeback extra kracht bij. Ze bereikte voor het eerst in negen jaar de tweede ronde in Melbourne door de Poolse Magda Linette opzij te zetten en wist het daarna ook Madison Keys lastig te maken.

"Dat is heel goed geweest voor het vertrouwen", zei Rus donderdag bij een persmoment in Den Haag tegen NU.nl. "Ik heb een heel goed jaar gehad waardoor ik wist dat ik ook op grote toernooien kan presteren, maar dat moet je dan nog wel even laten zien. Ik ben heel erg blij dat het op de Australian Open direct is gelukt."

Dat Rus in de top honderd staat, is gezien haar verleden niet zo gek. Ze schreef in 2008 de Australian Open bij de junioren op haar naam en bezette dat jaar ook de nummer één-positie op de juniorenranglijst. Ze was de jaren daarop regelmatig aanwezig op Grand Slams, maar vanaf 2013 ging het bergafwaarts.

Arantxa Rus bereikte op de Australian Open de tweede ronde. (Foto: Getty Images)

'Mijn hele basis was weggevallen'

Rus viel uit de top tweehonderd en moest zich op de kleine toernooien terugvechten op de ranking, iets wat haar lange tijd niet lukte. Van 2014 tot en met 2017 schitterde ze op de Grand Slam-toernooien door afwezigheid.

"Als je hoog op de ranglijst hebt gestaan en je vervolgens flink zakt, krijg je het gevoel dat je er niet meer uitkomt", blikte Rus terug op die zware periode. "Het was ook mentaal lastig. Ik probeerde het op te lossen met een trainer waar het eigenlijk niet meer mee ging en daardoor belandde ik op een dood spoor."

Eind 2018 gooide Rus het roer om en stelde ze de Spanjaard Julián Alonso aan als coach. Onder zijn hoede begon ze van voor af aan. "Mijn hele basis was weggevallen. Als ik een wedstrijd wat slechter speelde, was ik niet meer in staat het tij te keren en verloor ik. We hebben hard gewerkt om die basis terug te krijgen."

"Dat betekent ook dat ik mijn trainingsuren verdubbelde. De eerste maanden gingen helemaal niet zo soepel, omdat ik niet meteen de resultaten zag. Maar ik ben ermee doorgegaan en uiteindelijk zag ik toch vrij snel dat de nieuwe werkwijze effect had. Ik wilde gewoon terug in die top honderd en heb nooit opgegeven."

Arantxa Rus op het hoogtepunt van haar loopbaan. In 2011 was ze op Roland Garros verrassend te sterk voor Kim Clijsters. (Foto: Getty Images)

Rus vreest niet voor terugval

Tijdens de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland op Sportcampus Zuiderpark hoopt ze ook aan het Nederlandse publiek de herboren Rus te laten zien. De huidige nummer 77 van de wereld, die vrijdag op het Haagse gravel tegen Aryna Sabalenka (WTA-13) speelt, is niet bang dat ze straks opnieuw in een mindere periode belandt.

"Als je zoveel weken op rij goed presteert, is zo'n resultaat op de Australian Open geen toevalstreffer meer", aldus Rus, die zich voor 2020 ten doel heeft gesteld om haar beste ranking ooit te verbeteren. In augustus 2012, het jaar waarin ze de vierde ronde op Roland Garros bereikte, bezette ze de 61e plek op de WTA-ranking.

"Ik denk dat ik die prestatie kan verbeteren als ik deze lijn doorzet. Daarnaast wil ik het gewoon goed gaan doen op de grote toernooien. Het gevoel is positief en ik wil ook niet meer kijken naar waar ik vandaan kom. Ik richt me alleen nog op de toekomst."