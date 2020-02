Kiki Bertens maakt vrijdag na bijna drie jaar afwezigheid haar rentree in de Fed Cup, vooral vanwege Demi Schuurs. Bertens moet in 2020 minstens één keer voor het Nederlandse team uitkomen om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, waar Schuurs dolgraag met haar wil dubbelen.

De laatste jaren gaf Bertens haar individuele carrière steevast de voorkeur boven de Fed Cup. Het wedstrijdschema van de nummer acht van de wereld is er dit jaar niet rustiger op geworden, maar na lang wikken en wegen voegt ze zich toch voor het eerst sinds april 2017 bij het Nederlandse team van captain Paul Haarhuis.

"Demi is de doorslaggevende reden geweest om mee te doen aan de Fed Cup en de Spelen. Ik ken haar al zó lang, zonder haar was de situatie wel anders geweest", zei de 28-jarige Bertens donderdag bij een persmoment in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar Nederland het vrijdag en zaterdag opneemt tegen Wit-Rusland.

"Voor Demi is het echt een droom om naar de Olympische Spelen te gaan, wie ben ik dan om dat van haar af te nemen? Voor mezelf is het mooi om te kijken of ik de Spelen ook op een leuke manier kan ervaren, want in 2016 had ik dat niet. Sindsdien heb ik veel geleerd. Ik ben vier jaar ouder en sta er nu relaxter in."

Kiki Bertens en Demi Schuurs, hier bij een toernooi in 2017, gaan komende zomer op de Spelen dubbelen. (Foto: Pro Shots)

Bertens gaat in principe gewoon spelen in Sint-Petersburg

Bertens zei eind vorig jaar dat deelname aan de Fed Cup zou betekenen dat ze de toernooien in Sint-Petersburg (volgende week) en/of Dubai (17 februari) mogelijk af moet zeggen om overbelasting te voorkomen, maar daar lijkt geen sprake van. Ze reist zondag gewoon af naar Rusland om haar titel in Sint-Petersburg te verdedigen.

"Ik kan altijd nog cancelen maar ik vind het mooi om daar weer te mogen spelen", aldus Bertens, die vorig jaar in Sint-Petersburg een van haar twee titels van 2019 veroverde. Drie maanden later schreef de kopvrouw van het Nederlands tennis het prestigieuze graveltoernooi in Madrid op haar naam.

"Het scheelt ook dat ik een bye heb in Sint-Petersburg en waarschijnlijk pas op donderdag hoef te spelen. De tijd is er dus wel om te herstellen van de Fed Cup en eerst nog op hardcourt te oefenen. Het is alleen kijken of ik het fysiek trek."

Kiki Bertens komt voor het eerst sinds april 2017 in actie in de Fed Cup. (Foto: Pro Shots)

Bertens hoopt ook mee te doen aan Fed Cup Finals

Hoewel Bertens aan de ontmoeting met Wit-Rusland genoeg heeft om naar de Spelen te mogen, blijft het daar mogelijk niet bij. Mocht Oranje de formatie van kopvrouw Aryna Sabalenka verslaan, dan is Bertens van plan om mee naar Boedapest te gaan voor de Fed Cup Finals (14-19 april). Ook al moet ze dan misschien graveltoernooien in aanloop naar Roland Garros laten schieten.

"Als ik me fysiek goed voel, hoop ik de Fed Cup Finals op te nemen in mijn schema. En anders moet ik er toernooien uitgooien. Er zijn er zoveel, ik kan er altijd eentje skippen. De Finals duren maar een week en er wordt in Boedapest op gravel gespeeld, dus wat dat betreft komt het goed uit in mijn schema."

Bertens begint de Fed Cup-wedstrijd tegen Wit-Rusland vrijdag met een partij tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA-113). In totaal worden er vier enkelpartijen gespeeld, met daarna nog een dubbel. Het Nederlandse team bestaat naast Bertens en Schuurs uit Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove en Indy de Vroome.

Alle wedstrijden in Den Haag worden op indoorgravel gespeeld, een bewuste keuze tegen de Wit-Russische hardcourtliefhebbers. "Sabalenka vroeg me laatst waarom we in hemelsnaam op gravel spelen. Nou, precies vanwege haar reactie dus. We hopen op gravel in het voordeel te zijn, maar het zullen mooie gevechten worden", aldus Bertens.