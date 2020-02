Kiki Bertens komt vrijdag namens Nederland als eerste in actie bij de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland. De nummer acht van de wereld treft Aliaksandra Sasnovich, die 113e staat op de WTA-ranglijst.

Na Bertens is het op het gravel in Den Haag de beurt aan Arantxa Rus, die tegen de mondiale nummer dertien Aryna Sabalenka voor een zware klus staat. Zelf staat de Zuid-Hollandse 77e op de wereldranglijst.

Zaterdag komen beide Nederlandse speelsters opnieuw in actie: Bertens staat dan tegenover Sabalenka en Rus neemt het op tegen Sasnovich. Mocht de beslissing na vier partijen nog niet gevallen zijn, dan spelen Lesley Pattinama-Kerkhove en Demi Schuurs een dubbelpartij.

De 28-jarige Bertens heeft al een tijdje last van haar achillespees en hoopt dat een injectie haar aanhoudende klachten verhelpt in Den Haag. Ze trainde eerder deze week zonder problemen.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis doet voor het eerst sinds 2017 mee aan de Fed Cup. Ze moet haar land in het toernooi vertegenwoordigen om komende zomer naar de Olympische Spelen in Tokio te mogen.

Nederland en Wit-Rusland strijden in Den Haag om een plek in de Fed Cup Finals, die van 14 tot en met 17 april op het programma staan in het Hongaarse Boedapest. Er zal bij de wedstrijden op de Sportcampus voor het eerst getest worden met challenges op gravel.