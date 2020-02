Kiki Bertens hoopt dat een injectie in de achillespees haar aanhoudende klachten zal verhelpen. Ze speelt vrijdag en zaterdag in Den Haag met het Fed Cup-team tegen Wit-Rusland.

"De voet van Kiki voelt nu weer geweldig", zei Fed Cup-teamcaptain Paul Haarhuis dinsdag op een persconferentie in Den Haag, waarbij onder meer het AD aanwezig was. Bertens werkte eerder op de dag zonder problemen een training af.

Medio januari moest de huidige nummer acht van de wereldranglijst zich vanwege de kwetsuur afmelden voor het WTA-toernooi van Adelaide. Vervolgens kon ze wel in actie komen op de Australian Open, waar ze de vierde ronde haalde.

Haarhuis is verheugd dat hij weer over zijn kopvrouw kan beschikken. Sinds 2017 kwam Bertens niet meer in actie voor het Fed Cup-team. "Ik ben blij dat Kiki deze week tijd neemt voor de Fed Cup, want eigenlijk past dit nooit geweldig in haar planning", aldus Haarhuis.

De 28-jarige Bertens moet Nederland vertegenwoordigen in de Fed Cup om komende zomer naar de Olympische Spelen te mogen.

Ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome en dubbelspecialist Demi Schuurs zijn opgenomen in de selectie voor het duel met Wit-Rusland, waar Aryna Sabalenka en Aliaksandra Sasnovich de blikvangers zijn. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de Fed Cup Finals (14-19 april in Boedapest).

Kiki Bertens met teamcaptain Paul Haarhuis. (Foto: Pro Shots)