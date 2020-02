Coach Patrick Mouratoglou vindt dat Serena Williams kritisch naar zichzelf moet kijken na een reeks teleurstellende resultaten. De 38-jarige Amerikaanse verloor de laatste vier Grand Slam-finales en werd vorige maand op de Australian Open al in de derde ronde uitgeschakeld.

"We moeten accepteren dat het zo niet werkt", zegt een kritische Mouratoglou dinsdag in gesprek met de BBC. "Die realiteit moeten we onder ogen zien. Misschien dat ze met een andere strategie en andere doelstellingen wel kan slagen. Ze is zelf wel positief over de toekomst, anders zou ze niet meer op de baan staan."

Williams beviel in september 2017 van een dochter en maakte begin 2018 al haar rentree. Sindsdien laat ze veel reguliere WTA-toernooien links liggen om al haar energie en focus te bewaren voor de vier Grand Slams, een tactiek die effect sorteerde.

Zowel in 2018 als in 2019 bereikte ze de eindstrijd van Wimbledon én de US Open, maar Williams ging in al die vier finales onderuit. Angelique Kerber (Wimbledon 2018), Naomi Osaka (US Open 2018), Simona Halep (Wimbledon 2019) en Bianca Andreescu (US Open 2019) hielden de tennislegende van haar 24e Grand Slam-titel af.

Door die teleurstellende finales mag de Australische Margaret Court zich nog altijd de tennisster met de meeste Grand Slam-titels noemen (24). Het is de vraag of Williams er in de herfst van haar carrière en na al die mislukte pogingen alsnog in kan slagen om de inmiddels 77-jarige tennislegende te evenaren.

Serena Williams werd op de Australian Open al in de derde ronde uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

'Hadden niet verwacht dat ze zou verliezen'

Op de Australian Open gold Williams wederom als een van de favorieten voor de titel, zeker nadat ze in januari in Auckland haar eerste WTA-titel in drie jaar veroverde. De zevenvoudig winnares van de Australian Open werd echter in de eerste week verrassend uitgeschakeld door de Chinese Wang Qiang.

"We hadden niet verwacht dat ze überhaupt zou verliezen in Melbourne", aldus Mouratoglou, sinds 2012 de coach van Williams. "Haar niveau is goed genoeg, maar ze slaagt er maar niet in een Grand Slam-titel te pakken. Er is een groot verschil tussen het bereiken van de finale en er ééntje winnen."

"Ze had met 23 Grand Slam-titels op zak prima kunnen stoppen, maar ze besloot om terug te komen en alles op te offeren om dat record te pakken. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel kansen ze nog gaat krijgen. Maar dat ze telkens de finale haalt, zegt wel veel over haar niveau."

Williams veroverde haar eerste Grand Slam-titel in 1999 op de US Open en trok op de Australian Open van 2017 voor de laatste keer aan het langste eind op een van de vier grote toernooien. Ze heeft in totaal 73 WTA-titels op haar naam staan.