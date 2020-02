Kiki Bertens is op de maandag verschenen WTA-ranking twee plekken gestegen. De Nederlandse mag zich nu de nummer acht van de wereld noemen. Arantxa Rus klimt liefst zestien posities en staat nu in de top tachtig.

De 28-jarige Bertens reikte onlangs tot de achtste finales op de Australian Open en noteerde zo haar beste resultaat ooit in Melbourne. Garbiñe Muguruza - de verliezend finalist - voorkwam dat de Westlandse zich bij de laatste acht voegde.

Aangezien Bertens vorig jaar al in de tweede ronde van de Australian Open strandde, verdiende ze de nodige punten voor de ranking en stijgt ze naar de achtste plek. Haar beste resultaat is nog altijd de vierde positie, de beste notering ooit voor een Nederlandse tennisster. Het is voor het eerst sinds oktober dat ze in de top acht staat.

Ook Rus kan met een goed gevoel terugkijken op de Australian Open. De 29-jarige Delftse bereikte voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in Melbourne en moest daarin haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Madison Keys. Rus mag zich nu de nummer 77 van de wereld noemen.

Naomi Osaka is de grootste daler op de WTA-ranking. De 22-jarige Japanse won de Australian Open vorig jaar, maar werd dit keer al in de derde ronde uitgeschakeld door de vijftienjarige Coco Gauff. Osaka zakt zes posities en bezet nu de tiende plek. Sofia Kenin, de winnares van dit jaar, stijgt van de vijftiende naar de zevende positie.

Top 10 WTA-ranking en aantal punten 1. Ashleigh Barty (Aus) - 8.367

2. Simona Halep (Roe) - 6.101

3. Karolína Plísková (Tsj) - 5.290

4. Elina Svitolina (Oek) - 4.775

5. Belinda Bencic (Zwi) - 4.675

6. Bianca Andreescu (Can) - 4.665

7. Sofia Kenin (VS) - 4.495

8. Kiki Bertens (Ned) - 3.965

9. Serena Williams (VS) - 3.915

10. Naomi Osaka (Jap) - 3.626

Arantxa Rus staat nu in de top 80 van de WTA-ranking. (Foto: Pro Shots)

Djokovic nieuwe nummer één

Bij de mannen is Novak Djokovic zoals bekend de nieuwe nummer één. De Serviër veroverde zondag zijn achtste Australian Open-titel door Dominic Thiem in een spannende finale te verslaan en lost Rafael Nadal af als aanvoerder van de wereldranglijst.

Verliezend finalist Thiem stijgt ten koste van Daniil Medvedev naar de vierde plek en staat op minder dan honderd punten achterstand van nummer drie Roger Federer. Nick Kyrgios klimt zes plekken en staat nu op de twintigste plek van de ranglijst.

Robin Haase verkoos challenger-toernooien in Bangkok boven deelname aan het kwalificatietoernooi voor de Australian Open en zakt twee plekken naar de 163e positie. De Hagenaar is nog altijd de kopman van het Nederlandse tennis.

Tallon Griekspoor doorstond de kwalificaties op de Australian Open wél en mocht voor het eerst in zijn loopbaan aan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi meedoen. De geboren Haarlemmer was in de eerste ronde kansloos tegen Taylor Fritz en blijft de nummer 175 van de wereld.