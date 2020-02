Novak Djokovic had het zondag ontzettend lastig in de finale van de Australian Open, maar de titelverdediger wist ondanks fysieke problemen in vijf sets te winnen van Dominic Thiem.

"Dit was een van mijn zwaarste finales ooit in Australië", zei de 32-jarige Djokovic, die ook zijn achtste eindstrijd van de Australian Open won, op de persconferentie na de partij.

"Ik stond op het punt om de wedstrijd te verliezen, voelde me niet goed op de baan. Dominic domineerde vanaf de baseline, maar gelukkig kreeg ik weer wat energie in de vierde set."

De Serviër kwam in Melbourne op een 2-1-achterstand in sets, waarna hij een medische time-out nam. Hij knokte zich terug in de wedstrijd en pakte na een kleine vier uur de winst: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 en 6-4.

"Ik had totaal geen energie meer in de derde set. Elke keer als ik de bal opgooide, voelde ik me duizelig. Ik kon niet geloven dat dat juist nu gebeurde", aldus Djokovic.

"Ik kan het niet echt uitleggen, want ik had geen blessure en heb hetzelfde gedaan wat ik altijd doe voor een wedstrijd. De dokter vertelde me dat ik uitgedroogd was, dus ik probeerde vooral zoveel mogelijk te drinken."

Novak Djokovic had het zwaar in de Australische avond. (Foto: Pro Shots)

'Het was een heel spannende strijd'

Vanaf een 2-2-stand in de vierde set begon Djokovic zich beter te voelen. Door een break in de achtste game trok hij de stand in sets gelijk (2-2) en in het vijfde bedrijf besliste de nieuwe nummer één van de wereld het duel door op 1-1 de servicegame van Thiem af te pakken.

"Het was een heel spannende strijd", aldus Djokovic. "In de vierde set begon ik serve-en-volley te spelen om terug te komen in de wedstrijd en dat hielp."

De Serviër staat nu op zeventien Grand Slam-titels, drie minder dan recordhouder Roger Federer (20) en twee minder dan Rafael Nadal (19).

"Als tennisser is het mijn grootste doel om zoveel mogelijk Grand Slams te winnen", zei Djokovic. "Ik wil zeker nog een tijdje doorgaan, maar ik zal waarschijnlijk wat minder toernooien gaan spelen omdat ik meer tijd aan mijn familie wil besteden."