Dominic Thiem toonde zich zondag een waardig verliezer na zijn nipte nederlaag tegen Novak Djokovic in de finale van de Australian Open. De Oostenrijker was in Melbourne dicht bij zijn eerste Grand Slam-titel, maar dolf in vijf sets het onderspit.

De 32-jarige Djokovic won de Australian Open al voor de achtste keer en stelde zijn zeventiende Grand Slam-titel veilig. De Serviër komt zo steeds dichter in de buurt van recordhouder Roger Federer (20 titels) en Rafael Nadal (19).

"Het is niet normaal wat jij al jaren laat zien", zei Thiem bij de prijsuitreiking tegen Djokovic. "Jij en de andere gasten hebben tennis naar een compleet nieuw niveau gebracht. Ik ben erg trots en blij dat ik in dit tijdperk competitief kan zijn. Ik kwam dit keer net tekort, maar hoop dat ik snel revanche kan nemen."

De overwinning van Djokovic betekende ook dat de hegemonie van 'De Grote Drie' intact blijft. Na de US Open-zege van Stan Wawrinka in 2016 werden alle dertien Grand Slam-toernooien gewonnen door Federer, Nadal of Djokovic.

Novak Djokovic krijgt de felicitaties van Dominic Thiem. (Foto: Pro Shots)

'Zijn belangrijkere zaken dan tennis'

Thiem was zondag dicht bij het doorbreken van die imposante reeks, want de nummer vijf van de wereld kwam op een 2-1-voorsprong in sets. Djokovic knokte zich in het vierde bedrijf terug en beschikte in de beslissende set over de langste adem.

De twee finalisten kwamen loftuitingen tekort voor elkaar, maar stonden ook stil bij het natuurgeweld dat vooral aan het begin van de Australian Open veel aandacht kreeg. Door de hitte worden delen van Australië al maandenlang geteisterd door bosbranden, die inmiddels 33 mensen en naar schatting een miljard dieren het leven hebben gekost.

"We hebben voor én tijdens het toernooi gezien dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan tennis", benadrukte Thiem tijdens zijn speech. "We hebben gezien wat dit prachtige land heeft moeten doorstaan. Hopelijk wordt alles snel beter en gebeurt zoiets nooit meer."