Novak Djokovic heeft zondag met pijn en moeite zijn titel op de Australian Open geprolongeerd. De Serviër was in een zenuwslopende finale in vijf sets te sterk voor Dominic Thiem.

De kraker in de Rod Laver Arena duurde iets langer dan vier uur: 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 en 6-4. Voor de 32-jarige Djokovic is het zijn achtste Australian Open-titel, nadat hij het toernooi in Melbourne al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019 won.

De Serviër staat nu op zeventien Grand Slam-titels, drie minder dan recordhouder Roger Federer (20) en twee minder dan Rafael Nadal (19). De laatste keer dat een Grand Slam-toernooi niet werd gewonnen door 'De Grote Drie' was in 2016, toen Stan Wawrinka de US Open op zijn naam schreef.

Thiem was al vaker dicht bij het doorbreken van die hegemonie, maar wacht door zijn nederlaag tegen Djokovic nog altijd op zijn eerste Grand Slam-titel. De 26-jarige Oostenrijker stond twee keer in de finale van Roland Garros (2018 en 2019) en moest beide keren zijn meerdere erkennen in Nadal.

Door het verloop van de Australian Open mag Djokovic zich vanaf maandag weer de nummer één van de wereld noemen. Hij lost Nadal af, die vanaf begin november de wereldranglijst aanvoerde. De Spanjaard werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Thiem.

Novak Djokovic staat nu op zeventien Grand Slam-titels. (Foto: Getty Images)

Djokovic begint sterk aan finale

Djokovic begon als favoriet aan de finale en zette ook direct de toon door de eerste servicegame van Thiem te winnen. De Oostenrijker, die duidelijk in de wedstrijd moest komen, zorgde op 2-4 alsnog voor een rebreak en bracht de spanning in de eerste set voor even terug, maar dat bleek uitstel van executie.

Thiem had veel meer moeite om zijn servicegames te behouden en kreeg op 4-5 een setpunt tegen. Die wist de nummer vijf van de wereld nog weg te slaan, maar hij gaf de eerste set even later met een dubbele fout alsnog uit handen.

Na een prima eerste set liet Djokovic in het tweede bedrijf verrassend wat steekjes vallen, terwijl Thiem in de lange rally's vaker de betere was. Op 1-1 liet de Oostenrijker aanvankelijk twee breakpoints liggen, maar dankzij een dubbele fout van Djokovic was de derde kans wél raak.

Het werd nog wel 4-4, maar Djokovic verloor direct daarna opnieuw zijn servicegame en botvierde zijn frustraties op de umpire, die de Serviër tijdens de negende game twee waarschuwingen gaf voor het overschrijden van de tijdslimiet bij het serveren. Thiem bleef in alle consternatie koel en besliste de tweede set in zijn voordeel.

Dominic Thiem maakte het Novak Djokovic erg lastig. (Foto: Pro Shots)

Thiem slaat snel toe in derde set

Djokovic wist zijn frustraties niet van zich af te schudden en speelde in de derde set vooral tegen zichzelf. De nummer twee van de plaatsingslijst incasseerde razendsnel een dubbele break en kwam die niet meer te boven tegen Thiem, die in de derde set maar zeven onnodige fouten sloeg.

In de derde set maakte Djokovic gebruik van een medische time-out en ook na de laatste game zocht hij om onduidelijke redenen de kleedkamer op. Hij kon wel verder en leek in de vierde set beter te spelen, maar stond nog altijd tegenover een vrijwel foutloze Thiem. Na een reeks fraaie rally's en lange games sloeg Djokovic op 4-3 alsnog toe op de service van zijn opponent en sleepte hij er een vijfde set uit.

Het gaf hem duidelijk vertrouwen in de beslissende fase van de wedstrijd. Djokovic brak Thiem op 1-1 en kreeg op 2-4 opnieuw een kans om de servicegame van zijn opponent te winnen, maar de Oostenrijker bleef overeind. De ervaren Djokovic liet zich echter niet meer verrassen op zijn eigen service en stelde zijn achtste Australian Open-titel veilig.