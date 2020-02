Rolstoeltennisster Aniek van Koot is er zondag niet in geslaagd haar tweede Australian Open-titel in het enkelspel te veroveren. De Nederlandse verloor in Melbourne van de Japanse Yui Kamiji.

De als tweede geplaatste Kamiji trok in twee sets aan het langste eind: 6-2 en 6-2. De finale stond aanvankelijk eerder op het programma, maar werd vanwege de regen uitgesteld.

In de finale van het dubbelspel moest Van Koot vrijdag ook al haar meerdere erkennen in Kamiji. De Japanse en de Britse Jordanne Whiley waren met 6-2 en 6-4 te sterk voor Van Koot en Diede de Groot, die als eerste geplaatst waren.

Van Koot veroverde in 2013 haar eerste Australian Open-titel in het enkelspel. Drie jaar later haalde ze opnieuw de eindstrijd in Melbourne, maar die ging net als dit jaar verloren. Bij de laatste twee edities waren de halve finales het eindstation.

Vorig jaar veroverde Van Koot voor de eerste keer de titel op Wimbledon. Daarnaast heeft de Achterhoekse een titel op de US Open (2013) op haar naam staan. Op Roland Garros haalde ze twee keer de finale, maar ze won het graveltoernooi nooit.

Salisbury en Ram winnen titel in dubbelspel

Bij de mannen veroverden Joe Salisbury en Rajeev Ram de titel in het reguliere dubbelspel. De Brit en de Amerikaan waren met 6-4 en 6-2 te sterk voor de Australiërs Max Purcell and Luke Saville, die met een wildcard meededen.

Het is de eerste Grand Slam-titel voor Salisbury en Ram. Salisbury en Jamie Murray zijn de enige Britten die in het open tijdperk (sinds 1968) de dubbeltitel op de Australian Open op hun naam hebben staan.

"Het voelt surrealistisch, ik ben zó blij", zei een euforische Salisbury tegen de BBC. "Diep van binnen wisten we dat we dit toernooi zouden kunnen winnen, maar het is geweldig dat we daar ook daadwerkelijk in zijn geslaagd."