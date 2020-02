Dominic Thiem staat zondag tegen Novak Djokovic voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van de Australian Open. De 26-jarige Oostenrijker verbreekt bij een mogelijke eindzege de bijna 3,5 jaar lange zegereeks van Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer.

Stan Wawrinka was bij de US Open in 2016 de laatste speler die buiten de 'Grote Drie' een Grand Slam won. Sindsdien gingen alle Grand Slam-titels naar Nadal (5), Djokovic (4) of Federer (3).

Alleen van 2005 tot 2009 duurde de hegemonie van Nadal, Djokovic en Federer langer. Toen verdwenen achttien Grand Slam-trofeeën op rij in de prijzenkast van de drie tennisiconen. Juan Martín del Potro verbrak de heerschappij met de US Open-titel in 2009. Hij won in vijf sets van Federer.

De 26-jarige Thiem wil bovendien in de voetsporen treden van zijn landgenoot Thomas Muster, die vooralsnog de enige Oostenrijkse Grand Slam-winnaar is. Muster was in 1995 de sterkste op het gravel van Roland Garros. Thiem is wel de eerste Oostenrijkse finalist ooit bij de Australian Open.

Een zege van de tweevoudig Roland Garros-finalist zou ook een nieuwe bladzijde in de tennisgeschiedenis betekenen. Vooralsnog won geen enkele tennisser die na de jaren tachtig geboren werd een Grand Slam.

Bij zijn voorgaande zes deelnames aan de Australian Open werd Thiem vier keer uitgeschakeld in de eerste drie rondes. In 2017 en 2018 strandde de gravelspecialist in de vierde ronde van het Grand Slam-toernooi in Melbourne.

"Wij jonge tennissers spelen in moeilijke tijden. We moeten altijd deze ongelooflijke legendes verslaan", zei Thiem vrijdag op een persconferentie na de gewonnen halve finale tegen Alexander Zverev (3-1). "Rafael won twaalf keer Roland Garros, Djokovic zeven keer de Australian Open. Dat zijn ongelooflijke prestaties."

Dominic Thiem is emotioneel na de gewonnen halve finale tegen Alexander Zverev. (Foto: Pro Shots)

Djokovic wordt bij eindzege nieuwe nummer één

Djokovic kan juist tegen Thiem de hegemonie van de grote drie verlengen. De 32-jarige Serviër heeft zonder te spelen al een record te pakken, want hij is de eerste tennisser in het Open-tijdperk die acht keer de finale van de Australian Open bereikt. De voorgaande zeven finales won Djokovic allemaal, waarmee hij recordhouder is in Melbourne.

Als Djokovic ook deze finale tegen Thiem wint, is hij de nieuwe nummer één van de wereld. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar, die de jaren 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 afsloot als lijstaanvoerder, neemt de troon over van Nadal, die sinds begin november bovenaan stond.

Djokovic legde een eenvoudige route af op weg naar de finale. 'Nole' stond slechts één set af in de voorgaande zes wedstrijden op Melbourne Park, aan Jan-Lennard Struff. Zelfs tegen rivaal Roger Federer in de halve finale bleef Djokovic zonder setverlies.

De finale bij de mannen begint zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd) in de Rod Laver Arena. Het is de elfde ontmoeting tussen Djokovic en Thiem, die voor het eerst in een finale tegenover elkaar staan. Het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Serviër: Djokovic won zes van de tien partijen.

Novak Djokovic won vorig jaar zijn zevende Australian Open-titel, waarmee hij recordhouder is in Melbourne. (Foto: Pro Shots)