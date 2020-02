Sofia Kenin kan amper geloven dat ze haar eerste Grand Slam-titel op zak heeft. De 21-jarige Amerikaanse was zaterdag in de finale van de Australian Open te sterk voor Garbiñe Muguruza.

De talentvolle Kenin verloor de eerste set, maar eiste de zege daarna met overtuigend spel voor zich op: 4-6, 6-2 en 6-2. Met 21 jaar en 79 dagen is ze de jongste Australian Open-winnares sinds Maria Sharapova in 2008.

"Mijn droom is uitgekomen. Dit is gewoon niet te beschrijven. Ik ben zó dankbaar dat ik hier sta. Ik wil tegen iedereen zeggen: jaag je dromen na, dan komen ze vanzelf uit", zei een geëmotioneerde Kenin in haar speech vlak na afloop.

"Ik hou van dit toernooi en wil iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Het is echt een eer om hier te staan en ik kom volgend jaar zeker terug. Ik wil ook het publiek bedanken. Het waren de twee beste weken van mijn leven. Jullie zitten in mijn hart."

Muguruza: 'Kenin gaat meer finales spelen'

De 26-jarige Muguruza won Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017 en greep dus naast haar derde Grand Slam-titel. De Spaanse toonde ze zich een sportieve verliezer. "Sofia speelde geweldig en verdient de overwinning. We gaan haar nog meer finales zien spelen, dat weet ik zeker", zei de voormalige nummer één van de wereld.

Kenin, die voorheen niet verder kwam dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi, komt dankzij haar Australian Open-winst de top tien van de wereldranglijst binnen. Ze is de nieuwe nummer zeven en staat daarmee één plek boven Kiki Bertens.