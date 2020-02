Sofia Kenin heeft zaterdag verrassend de Australian Open gewonnen. De pas 21-jarige Amerikaanse was in de finale in Melbourne in drie sets te sterk voor Garbiñe Muguruza.

In een partij van ruim twee uur werd het 4-6, 6-2 en 6-2 in de Rod Laver Arena. Kenin is met haar 21 jaar en 79 dagen de jongste Australian Open-winnares sinds Maria Sharapova (20 jaar en 282 dagen) in 2008.

De talentvolle Kenin beleefde op de Australian Open haar doorbraak. Ze won op weg naar de finale van onder anderen nummer één van de wereld Ashleigh Barty en kwam voorheen niet verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi. Dankzij haar eerste Grand Slam-titel komt ze de top tien van de WTA-ranking binnen.

De vijf jaar oudere Muguruza greep naast haar derde Grand Slam-winst. De Spaanse won Roland Garros in 2016 en was een jaar later de beste op Wimbledon. Die tweede titel leverde haar toen de eerste plaats op de wereldranglijst op.

Vanaf 2018 raakte haar carrière wat in verval: ze werd op Grand Slams vaak snel uitgeschakeld en was begin dit jaar de nummer 35 van de wereld. In Melbourne, waar ze van onder anderen Kiki Bertens won, liet ze echter weer zien dat ze op de weg terug is.

Muguruza en Kenin behouden service moeizaam

In de eerste set van de Australian Open-finale behielden beide speelsters moeizaam hun service. In de derde game was Muguruza de eerste die een break plaatste.

Bij een 4-3-voorsprong leverde de Spaanse zelf haar service in, maar een game later sloeg ze zelf weer toe. Op eigen service benutte ze vervolgens haar tweede setpunt en leek ze een voorschot te nemen op de eindzege.

Wie dacht dat de relatief onervaren Kenin zich al bij een nederlaag zou neerleggen, kwam echter bedrogen uit. De Amerikaanse ging vol de strijd aan, speelde goed en dwong met 6-2 een derde set af.

Muguruza ging ondanks haar ervaring meer fouten maken en de spanning leek weinig vat te krijgen op Kenin, die bleef overtuigen in de beslissende set en daarmee de overwinning naar zich toetrok. Ze is de achtste speelster in de laatste twaalf Grand Slams die voor het eerst een van de vier grote toernooien op haar naam schrijft.

Garbiñe Muguruza en Sofia Kenin speelden in een uitverkochte Rod Laver Arena. (Foto: Pro Shots)