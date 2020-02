Stan Wawrinka heeft zich zaterdag geblesseerd afgemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. De oud-winnaar van het toernooi in Rotterdam wordt vervangen door Gilles Simon.

De 34-jarige Wawrinka stond vorig jaar nog in de finale in Ahoy. De Zwitser ging toen in drie sets ten onder tegen Gaël Monfils. Het was de vierde keer dat Wawrinka meedeed aan het ABN AMRO-toernooi, dat hij in 2015 op zijn naam schreef.

Bij de Australian Open strandde Wawrinka eerder deze maand in de kwartfinales. Hij werd uitgeschakeld door Alexander Zverev, die voor het eerst de halve eindstrijd van een Grand Slam-toernooi bereikte.

Voor Simon, de mondiale nummer 61, wordt het zijn achtste deelname in Rotterdam. De 35-jarige Fransman bereikte drie keer (2008, 2013 en 2015) de halve finales. Vorig jaar werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door de Tsjech Tomás Berdych. Bij de Australian Open kwam hij niet verder dan de tweede ronde.

Ondanks de afzegging van Wawrinka, de huidige nummer vijftien van de wereld, doen er nog genoeg wereldtoppers mee aan het toernooi. Met Daniil Medvedev (5), Stéfanos Tsitsipás (6), titelverdediger Gaël Monfils (9) en Roberto Bautista Agut (10) komen er vier toptienspelers naar Rotterdam.

De 47e editie van het ABN AMRO-toernooi begint op 8 februari, een week later is de finale in Ahoy.