Australian Open ·

Garbiñe Muguruza staat lager op de wereldranglijst dan Sofia Kenin (32 om 15), maar is toch de favoriete voor de finale. De Spaanse oud-nummer één heeft namelijk veel meer ervaring dan de in Moskou geboren Amerikaanse. Muguruza won al twee Grand Slams, terwijl Kenin voor het eerst in een grote finale staat. De Amerikaanse won echter de enige eerdere ontmoeting tussen de twee: in oktober trok ze tijdens het WTA-toernooi van Peking in drie sets aan het langste eind.