Dominic Thiem denkt dat hij genoeg gelouterd is om te kunnen verrassen tegen Novak Djokovic in de finale van de Australian Open. De 26-jarige Oostenrijker bereikte vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan de eindstrijd van de Grand Slam in Melbourne dankzij een overtuigende zege op Alexander Zverev (3-1).

Thiem stond in 2018 en 2019 in de finale van Roland Garros, maar op het gravel van Parijs verloor de huidige nummer vijf van de wereld tot twee keer toe van Rafael Nadal. Vooral in zijn eerste eindstrijd was hij volstrekt kansloos tegen de Spanjaard, die in drie sets zegevierde.

"Ik heb het gevoel dat ik nu ervaren genoeg ben en ook in staat ben om twee weken lang mijn niveau vast te houden, wat misschien niet het geval was ten tijde van mijn eerste finale op Roland Garros", zei Thiem na afloop van zijn zege op Zverev op de persconferentie.

Thiem stelt dat hij sindsdien vooral mentaal stappen heeft gemaakt. "Ik had twee, drie jaar geleden grote problemen als ik een grote naam had verslagen. Bijna altijd verloor ik de eerstvolgende wedstrijd. Maar naarmate je vaker in die situatie komt, wordt het beter."

De gewonnen halve finale tegen Zverev (3-1) diende als bevestiging voor de Oostenrijker. Thiem rekende in de voorgaande ronde af met Nadal (3-1), die bij de start van de eerste Grand Slam van het jaar de nummer één van de wereld was.

Dominic Thiem is emotioneel na het bereiken van zijn eerste finale bij de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

'Wij moeten altijd ongelooflijke legendes verslaan'

Thiem schikt zich in de underdogrol voor de finale tegen Djokovic. De 32-jarige Serviër is met zeven eindzeges in Melbourne de speler met de meeste Australian Open-titels. Hij verloor bovendien nog geen enkele finale op Melbourne Park.

"Wij jonge tennissers spelen in moeilijke tijden. We moeten altijd deze ongelooflijke legendes verslaan. Rafael won twaalf keer Roland Garros, Djokovic zeven keer de Australian Open. Dat zijn ongelooflijke prestaties."

"Natuurlijk is Djokovic de favoriet. Hij speelt al vele jaren zijn beste tennis in Australië. Ik verwacht dat net zo goed in de finale", aldus Thiem. "Ik voel me goed op de baan. Ik speel geweldig tennis, dus ik ga er alles aan doen om op mijn best te zijn."

De finale tussen Djokovic en Thiem staat zondag om 09.30 uur (Nederlandse tijd) op het programma in Melbourne Park.