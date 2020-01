Dominic Thiem heeft vrijdag voor het eerst in zijn carrière de finale van de Australian Open bereikt. De Oostenrijker won na een spannende halve eindstrijd in vier sets van Alexander Zverev.

De 26-jarige Thiem, die tot dit jaar in Melbourne nooit verder kwam dan de vierde ronde, had drieënhalf uur nodig om af te rekenen met de vier jaar jongere Duitser: 3-6, 6-4, 7-6 (3) en 7-6 (4). De nummer vijf van de wereld sloeg op zijn tweede matchpoint toe.

In de finale neemt Thiem het zondag op tegen zevenvoudig winnaar en titelverdediger Novak Djokovic. De Servische nummer twee van de wereld was donderdag in zijn halve finale in drie sets te sterk voor Roger Federer (ATP-3).

Thiem staat voor de derde keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. De afgelopen twee jaar bereikte hij ook de eindstrijd op Roland Garros, maar beide keren verloor hij van Rafael Nadal. In de kwartfinale van deze Australian Open won Thiem wel van de Spanjaard.

Alexander Zverev en Dominic Thiem stonden in Melbourne nog niet eerder in de halve finales. (Foto: Pro Shots)

Spannende partij twee keer onderbroken

Zverev begon nog goed aan de wedstrijd in de Rod Laver Arena. De nummer zeven van de wereld serveerde zeer sterk - hij noteerde in de eerste set een eersteservicepercentage van 90 - en brak Thiem in totaal drie keer. Hij won de openingsset dan ook met 6-3. De eerste set lag na drie games nog een korte tijd stil door regenval.

In de tweede set kwam Thiem beter in de wedstrijd. De tennisser uit Wiener Neustadt kreeg meer grip op Zverev en brak hem ook twee keer. Dat was genoeg om het tweede bedrijf met 6-4 te winnen.

Het spel lag in de derde set opnieuw stil. Dit keer waren er enkele lampen in het stadion uitgevallen. Na de onderbreking gaven Thiem en Zverev elkaar weinig cadeau. De derde en vierde set eindigen in een tiebreak, waarin Thiem beide keren net een stukje scherper was dan Zverev.