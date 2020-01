Australian Open ·

Game Zverev! 4-5 (1-1)



Zverev schreeuwt het uit na deze bijzondere game. Hij komt eerst op een 0-30 achterstand, onder meer dankzij een geweldige passing van Thiem. Even later maakt de Duitser zich kwaad omdat hij ervan overtuigd is dat zijn uitgegeven service in was. Hij is echter door zijn challenges heen, en dus gaat het punt naar Thiem. Zverev gebruikt zijn woede echter op de juiste manier: met een ace op de tweede service. Even later is het 'gewoon' 4-5.